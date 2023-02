Ricardo Morán reveló que lleva más de dos años recibiendo tratamiento psiquiátrico. | Fuente: Instagram

Entre varios proyectos y las grabaciones de "Yo Soy", llegó un momento en el que Ricardo Morán decidió hacer una pausa. El exceso de trabajo produjo en él una crisis de ansiedad que, según confesó, debió contrarrestar con un tratamiento psiquiátrico.

Durante el programa "La Banca", conducido por Jesús Alzamora, el productor televisivo aseguró que ha "pisado el palito más de una vez incorrectamente" en alusión a la representación de las causas que defiende de manera pública. "Me he peleado por cosas en las que no debí meterme ni pelearme, y tengo más de dos años y medio llevando tratamiento psiquiátrico", dijo.

"Y ese tratamiento tiene sus altibajos, pero te ayuda a sobrellevarlo", acotó el productor.

Seguidamente, Ricardo Morán relató que en diciembre del año pasado, cuando el RENIEC "emitió una resolución negativa" sobre registro de sus hijos y tenía "sobrecarga de trabajo en 'Yo Soy' por grabar un doble episodio diario, decidió no tomar sus "antidepresivos". "Porque pensé que estaba bien", indicó.

Las consecuencias, sin embargo, fueron graves y generaron un ataque de ansiedad. "Llegué [a la oficina], vi la mesa, la silla, vinieron a preguntarme tres o cuatro cosas... y me puse a llorar", afirmó.

Condiciones para regresar a la televisión

Con varios años frente a la producción y conducción de "Yo Soy", Ricardo Morán recordó que de lunes a domingo grababa hasta dos episodios diarios, además de asistir a las audiciones en provincias. Para él, una etapa muy demandante.

Pero no solo por el programa de imitación. Durante un año, precisó que también "hacía 'La banda'", ensayaba para la obra de teatro "12 hombres en pugna" y grababa otras audiciones para el espacio "La Voz". "Y en la noche llegaba a hacer el vivo de ' Yo Soy' en el canal y los sábados y domingos grababa 'Experimentores'", señaló.

Ante tantos proyectos, Ricardo Morán consideró que volvería a la televisión, pero con lo que siente haber "ganado con el medio digital". "El rol que cumplía antes no es un rol que me gustaría cumplir ya... Volvería si pudiera encontrar el espacio que tengo en el podcast. Ese espacio de conversación con o sin invitados", manifestó.

El libro del podcast

En abril de 2020, el productor Ricardo Morán y su hermana Mariana decidieron lanzar su podcast "Moranmente incorrectos" del cual surgió "El libro incorrecto", la primera publicación de ambos que llegó a librerías bajo el sello Planeta el pasado mes de marzo.

A lo largo de estas páginas, los lectores pueden encontrar una selección de los episodios más graciosos, interesantes e irreverentes del proyecto que los hermanos más divertidos e incorrectos de la escena nacional condujeron desde hace casi un año.

En dicha publicación, Carlos Carlín, Daniela Darcourt, Johanna San Miguel, entre otros invitados, muestran sin ningún pudor su faceta más personal y sarcástica en medio de charlas con tragos afrodisíacos, preparados y recomendados por los propios Ricardo Morán y Mariana.

