El productor de televisión, Ricardo Morán, ha mantenido en reserva su vida personal y poco o nada se conoce sobre su situación sentimental.

Por ello, durante el último programa de “Yo Soy: Grandes Batallas”, el también jurado del reality de imitación sorprendió al asegurar que no ha tenido suerte en sus relaciones amorosas.

La confesión de Ricardo Morán se dio luego del enfrentamiento entre los imitadores de Mon Laferte y Romeo Santos. Los participantes entonaron “Propuesta indecente” y “Antes de ti", respectivamente.

Tras ello, Morán resaltó la puesta en escena de la artista femenina, para lo cual decidió citar una frase de la canción de Mon Laferte.

“Voy a robarme de Katia Palma una técnica que ella siempre usa... voy a citar una frase, una frase de la canción de Mon Laferte: ‘en el amor yo nunca tuve suerte’”, manifestó, causando asombro.

“Sin embargo, sí tengo la suerte de poder verte en el escenario haciendo lo que has hecho el día de hoy, notable, en personaje, madura, solo he anotado extraordinaria y he dibujado un corazón, es lo único que he podido hacer. Felicitaciones, ya adelanté mi voto”, sostuvo el líder de ‘Rayo en la botella’.

SER PADRE

El productor de televisión Ricardo Morán habló sobre su paternidad con el periodista Renato Cisneros durante un live en el Instagram de RPP Noticias.

Morán consideró que su trabajo como padre y profesional no se ha detenido, pues siempre busca utilizar su tiempo al máximo. "Es una sensación de permanente pánico de decir: 'me queda una hora, cómo puedo ocupar este tiempo para hacer algo más'", sostuvo.

No obstante, Morán Vargas admitió que ser padre de dos pequeños a la vez es difícil, por lo que ha aceptado desde un inicio que necesita ayuda, la cual le brindan sus familiares.

"Lo que sí es muy cierto es que cuando tienes un hijo, sientes que tienes que ser muy responsable. Cuando tienes dos, asumes que necesitas ayuda y de alguna forma empiezas a delegar las responsabilidades. Tengo a mi hermana y mi mamá que me ayudan", explicó.

"Con dos puedes algunas veces, pero no puedes tener a los dos todo el tiempo. Tengo que admitir que es humanamente para mí fuerte. Hay un límite y hay que pedir ayuda", añadió Ricardo Morán.

