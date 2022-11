Ricardo Bonilla volvió a ser 'Timoteo' | Fuente: Difusión

Luego de cuatro años, Ricardo Bonilla volvió a usar el traje del querido dragón Timoteo, para participar en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya", que conduce Ethel Pozo y Yako Eskenazi.

"Después de cuatro años me pongo el traje de Timoteo", expresó Bonilla. "Mi corazón estaba muy acelerado, tenía que poner bonito a Timoteo porque había estaba guardado. Además, sentí emoción de llegar a los estudios de Pachacamac, me encontré con muchos amigos que no veía hace mucho tiempo en el canal, como Orderique y Ethel", añadió.

En otro momento, Ricardo Bonilla lamentó que la pandemia del nuevo coronavirus impidiera que Timoteo celebrara sus 25 años al lado de sus compañeras María Pía Copello y Karina Rivera.

"Este año yo pensaba que era el año de Timoteo, por los 25 años, tenía varios proyectos en torno a esto, teníamos ya una serie de presentaciones en Lima y provincias, y todo esto se tuvo que postergar para el próximo año, la festividad por el 25 aniversario de Timoteo tendrá que esperar, pues el reencuentro de Timoteo con su público tiene que ser presencial", dijo al respecto.

Sobre su participación en el espacion dominical, consideró que "aunque tenso, fue divertida la cocina". En ese sentido, aseguró que es bueno para el arte culinario.

"Yo sí sé cocinar, así que todo bien. Además, llegué como Timoteo y en el programa recibí un homenaje a mi trayectoria, este año Timoteo cumple 25 años, y eso me hizo sentir muy bien", sostuvo.

TEODORO, EL PRIMO DE TIMOTEO

Aunque Ricardo Bonilla estuvo alejado de la televisión, se ha dedicado a la producción de teatro y de circos. Además, recalca que tiene 27 años de casado por lo que se siente feliz.

Asimismo, su pasión por la animación a continuado gracias a Teodoro, el primo de Timoteo, personaje con el que alista un show virtual para los niños de ahora.

"Con Teodoro, el primo de Timoteo, estamos preparando un show virtual que va desde este domingo 16 hasta el 31 de agosto. Ahora me estoy inclinando a los eventos virtuales", comentó.

"El niño siempre será niño, pero claro que hay que reinventarse, modernizarse, eso sí, creo que siempre hay que rescatar la inocencia de los pequeños y promover la unión familiar, ésta es la que debe primar", sostuvo Ricardo Bonilla.

Te sugerimos leer