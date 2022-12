El presentador Renzo Schuller confirmó que su operación fue exitosa. | Fuente: Instagram

Renzo Schuller confirmó que su operación culminó con éxito. Recientemente, el conductor de televisión fue internado en una clínica tras presentar dolores a causa de una hernia en la espalda. Ahora, tendrá que dedicarse a hacer rehabilitación para volver a sus actividades habituales.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el compañero de Ethel Pozo en “América Hoy” comunicó con alegría que su operación había salido bien, luego de que su esposa Ali Morales lo haya confirmado ayer por la noche. Cabe destacar que los dolores por la hernia venían desde hace un tiempo atrás, por lo que, necesitaba dicha intervención quirúrgica.

“Quiero aprovechar para agradecer todos los mensajes tan bonitos que me han mandando. Me operaron ayer en la noche, todo salió muy bien, me sacaron una hernia bastante grande que estaba complicando el movimiento de mi pie, ahora tengo que hacer rehabilitación y descanso para empezar a saltar como loco”, detalló Schuller en sus historias de la red social.

El conductor de "América Hoy" ofreció una actualización sobre su estado de salud. | Fuente: Instagram

En esa misma línea, Renzo Schuller agradeció a todos sus seguidores y conocidos por la preocupación de su estado de salud, y anunció que pronto regresará con la misma actitud a la televisión. Por el momento, no ha confirmado su fecha de regreso a “América Hoy”, programa que conduce junto a la hija de Gisela Valcárcel.

“No quería dejar pasar el momento para agradecerles a todos, han sido muy bonitos. Gracias por estar preocupados, pero todo bien, les agradezco de todo corazón”, expresó el actor peruano. “Mañana me iré a mi casa a descansar y pronto nos veremos. Siempre con buena actitud”.

SE ENCUENTRA ESTABLE

El pasado 8 de septiembre, Renzo Schuller no estuvo presente en la conducción del espacio que conduce junto a Ethel Pozo, "América Hoy", y en su lugar estuvo Yaco Eskenazi. Durante la transmisión, la presentadora comunicó que había sido internado de emergencia en una clínica local.

Poco después de que fuera ingresado al centro de salud, su esposa Ali Morales, comentó que, a pesar de que la operación duró mucho, todo salió bien:

“Para los que me han preguntado por Renzo, quiero que sepan que está súper bien, estable. La operación duró bastante tiempo, pero fue exitosa”, aseguró. Por esa razón, agradeció a quienes se tomaron el tiempo de escribirle para enviarle buenos deseos a Schuller:

Te sugerimos leer