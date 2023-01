Renzo Schuller dio detalles de su salida del 'reality' 'Combate'. | Fuente: Composición

Renzo Schuller recordó su etapa como conductor de "Combate", que estuvo en pantalla durante siete años. Él comentó qué decidió dejar el 'reality' porque se sentía "cansado" y deseaba iniciar nuevos proyectos.

"Decidí no seguir en 'Combate' con la finalidad de hacer otras cosas. Yo ya me sentía muy cansado. Cuando tengo mucho tiempo en algo, me digo: 'ya quiero cambiar y probar otras cosas'", señaló Schuller en el programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Por el momento, el también actor descartó volver a conducir un 'reality'. Para Renzo Schuller, la adrenalina que se experimenta y la tensión de estar a cargo de un programa en vivo son razones para mantenerse alejado actualmente de estos programas. Además desea realizar otras cosas.

¿REGRESO ANUNCIADO?

Bajo esta premisa, el exconductor de “Combate” reveló que, tras varios meses de estar alejado de la televisión, estaría pronto a regresar a la pantalla bajo un formato distinto al que condujo con Gian Piero Díaz.

“Solo queda esperar la fecha. Va a ser de entretenimiento, no tiene nada que ver con un 'reality'. ['Combate'] Fue una etapa bastante bonita, aprendí muchísimo; pero lo que haría ahora en televisión sería distinto hasta cierto punto”, indicó Renzo Schuller.

El actor, cuyo nuevo programa aún no tiene horario, no se preocupa por la futura competencia pues considera que siempre "hay público para todos". "Así aparezcan 20 programas en el mismo horario, siempre habrá, por lo menos, una persona viéndote. Y ojalá que lo que estoy haciendo sea lo que el público está esperando", agregó.

EL DATO

Schuller presentará el unipersonal “Hasta aquí no más”, desde el 2 de julio a las 9 p.m. en la Estación de Barranco. Entradas en Teleticket.

¿El mundo es más bonito con los hijos?, ¿Me voy por el tercero?, ¿Y si me hago la vasectomía? son algunas de las preguntas cuyas respuestas conoceremos muy a su estilo: con total sinceridad, pero siempre con ese toque de comedia que siempre divierte; es decir: ¡A calzón quitao!

“Yo garantizo que la gente que va a ir, se va a matar de la risa y se va a divertir porque definitivamente se van a sentir relacionados con algunos de los temas que menciono allí, ya que a muchos les habrá pasado”, comenta Renzo.