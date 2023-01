Renzo Schuller regresa a la conducción de 'América hoy' tras recuperarse de su operación. | Fuente: Difusión

Yaco Eskenazi llegó a “América hoy” para reemplazar a Renzo Schuller luego de que el conductor fuera operado por una hernia. El esposo de Natalie Vértiz ya es conocido en el medio puesto que también forma parte de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Sin embargo, para sorpresa de los seguidores de este programa, Schuller regresó y compartió con sus dos compañeros. El set se llenó de luces de colores y nadie sabía lo que pasaba hasta que la cámara enfocó al actor.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi no pudieron contener su alegría y gritaron al unísono: “¡Bienvenido Renzo!”, mientras sonaban aplausos. Por su parte, él agradeció a ambos por recibirlo y seguir al frente de “América hoy”: “Hola nuevamente a todos. Gracias por la bienvenida, compañeros”, dijo.

A pesar de haberse recuperado favorablemente, confesó que no puede hacer mucho esfuerzo: "Feliz de estar nuevamente en casa. Aunque no puedo moverme mucho aún, hoy me he sentido muy cómodo durante la conducción. Estoy contento de compartir nuevamente con Ethel (Pozo), y ahora también con Yaco (Eskenazi), y también de trabajar con esta producción y con todos los que están detrás de cámaras, siempre están escuchándonos, este buen ambiente de trabajo hace que todo sea más placentero", comentó.

El conductor halagó al programa ya que entretiene al público en tiempos de pandemia: "América Hoy es ese espacio donde todas las mañanas la audiencia, después de, quizá, el día anterior haber tenido algún tipo de problema, se distrae, entonces, eso es muy gratificante para mí".

EN LA CLÍNICA

A través de sus stories de Instagram, Renzo Schuller reveló el motivo por el cuál debió ir al centro de salud. "Estoy en la clínica y quería comentarles, para que después no estén preocupándose o pensando cosas que no son, estoy acá porque me tienen que operar en un rato por una hernia que me ha salido en la espalda", contó.

"Estaba tratando de manejarla con terapia física pero ha crecido demasiado, ya venía con estos dolores hace tiempo pero por temas de trabajo no podía operarme y ya está comprometiendo mucho el nervio y antes de que se complique más me voy a operar", añadió Schuller.

