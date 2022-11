Natalie Vértiz llega a la final de "Reinas del show" sin sentirse como la "preferida". | Fuente: GV Producciones

Natalie Vértiz respondió a los comentarios de "preferida" que ha recibido, en redes sociales, tras su participación en "Reinas del show" que llega a su final este sábado 10 de agosto.



"No me siento la preferida. No creo que el jurado tenga preferencia, creo que son honestos y reales", indicó en comunicado de GV Producciones, empresa de Gisela Valcárcel. La modelo considera que, desde que ingresó al programa, ha evolucionado y aprendido: "creo que el jurado valora mi esfuerzo y mi carisma", agregó.

Asimismo, ella ya se ve alzando la copa de "Reinas del show". "Yo me imagino ganadora", dijo "pero, de no ser así, podría ser cualquiera de las chicas porque todas están al nivel de una ganadora". En el 'reality' de Gisela Valcárcel se mantienen en competencia Korina Rivadeneira, Vania Bludau, Dorita Orbegoso y Cathy Sáenz. Mientras que Andrea Luna fue eliminada en la última edición.

Si Natalie no gana, cree que cualquiera de sus otras compañeras podría triunfar. Andrea Luna (der.) dejó la competencia. | Fuente: GV Producciones

Para la final, Natalie Vértiz prometió que sorprenderá con su coreografía y señaló que disfruta estar en un equipo de todas mujeres pues "siempre consigue que nos empoderemos y eso es valioso".

Por otro lado, indicó que le gusta ser un ejemplo a seguir para otras chicas. "Me gusta saber que puedo motivarlas. Soy una luchadora y creo que nadie te puede decir que no puedes alcanzar tus sueños", indicó la también presentadora quien continuará sus clases de actuación y baile tras la final de "Reinas del show".

RELACIÓN MEDIÁTICA

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi llevan siete años de relación. A pesar de que su romance nació frente a las cámaras de "Esto es guerra", la modelo sostuvo que prefieren mantener su intimidad y no mostrar cada detalle de su matrimonio en televisión.

"Somos una familia real, con problemas como cualquier pareja, pero no es necesario gritarlo a los cuatro vientos. Mostrar los problemas en televisión no es lo nuestro", señaló.

Natalie Vértiz espera que su matrimonio sea para siempre y de Yaco Eskenazi destaca su devoción para su familia. "Para él, lo más importante es la familia, su esposa y su hijo. Eso es lo que más me gusta de él", agregó.