Korina Rivadeneira está decidida a ganar "Reinas del show", el premio lo invertiría en un proyecto de responsabilidad social. | Fuente: GV Producciones

Korina Rivadeneira, concursante de "Reinas del show", se refirió a su relación con Mario Hart. Aunque llevan dos años casados, la venezolana siente que aún se están conociendo y que ha iniciado un nuevo momento para ella, ya pasadas sus inseguridades ante el temor de ser deportada.



"Siento que hay cosas que Mario no conoce de mí porque nos conocimos en un momento duro y difícil, en donde todas las cosas que me pasaron me apagaron. Me volví muy insegura con todo lo que pasó, sentí miedos. Estoy comenzando a despertar, él ahora está viendo lo perseverante que soy en alcanzar mis sueños", comentó en un comunicado de GV Producciones, propiedad de Gisela Valcárcel.

Korina Rivadeneira cree que los retos que vivió la hicieron más fuerte y lo que suceda en el futuro no será difícil de superar. En ese aspecto, formar parte de "Reinas del show" y demostrar que no tiene "dos pies izquierdos" le ha ayudado a tener confianza en sí misma.

"El baile me está ayudando mucho. Ahora que estoy en un programa de baile tan exigente, estoy volviendo a creer en mí", indicó respecto al show de Gisela Valcárcel.

Korina Rivadeneira y Mario Hart llevan dos años de casados y ya están pensando en tener hijos. | Fuente: Instagram

LA FINAL DE "REINAS DEL SHOW"

Este sábado 10, será la final del programa concurso. Korina Rivadeneira, quien pretende alzar la copa, considera a Vania Bludau y Cathy Sáenz como sus rivales más fuertes.

"Cathy es como yo, es perseverante a mil; pero la más fuerte es Vania porque es bailarina. Por eso, competir con Vania en solo baile es imposible. Yo estoy aprovechando mis armas, mis fortalezas, para sobresalir en las galas y superarla", señaló. Si gana "Reinas del show", pretende usar su parte del premio en un proyecto de responsabilidad social. Además, se ha propuesto aprender a cantar.

En el 'reality' de Gisela Valcárcel se mantienen en competencia Korina, Vania Bludau, Natalie Vértiz, Dorita Orbegoso y Cathy Sáenz. Mientras que Andrea Luna fue eliminada en la última edición.