El actor Alfonso Herrera, recordado por su participación en la novela “Rebelde”, contó una terrible experiencia que vivió en Estados Unidos. El artista mexicano fue amenazado por el chofer de un taxi por aplicativo, Uber.

El exintegrante de la agrupación juvenil RBD reveló que el conductor de la aplicación de taxis advirtió que le sacaría un arma de fuego, luego que este se negara a cancelar el viaje desde su celular.

“Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo”, contó Herrera, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, el actor señaló que la empresa de taxis le dio una lamentable respuestas, cuando puso la denuncia. “@Uber sólo dice ‘lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso’. ¿Y las garantías y derechos?”, precisó en la red social.

Pese a ello, el actor de "Rebelde" se comprometió con la compañía a colaborar para que tomen cartas en el asunto.

“Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de Uber. Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”.

Hasta el momento, la estrella mexicana no ha revelado si Uber ya le dio una respuesta satisfactoria. En tanto, sus seguidores no han dudado en apoyarlo y expresarle su solidaridad ante el caso de violencia.

