Rebeca Escribens se pronunció sobre su trabajo como conductora de televisión y su rol como madre. | Fuente: Instagram / Rebeca Escribens

El bloque de "América Espectáculos" no es el mismo desde la aparición de Rebeca Escribens. La también actriz le dotó de una dinámica fresca, en parte gracias a su estilo afilado que no escatima en comentarios sobre las notas presentadas.

“Yo no trabajo para ser famosa”, dijo tajante. “Yo trabajo para disfrutar de mi carrera, de lo que he estudiado, para poder comer, vivir, viajar, pagar la casa”, añadió. Toda una declaración de principios para una conductora que se ha hecho un espacio en las preferencias de la audiencia peruana a punto de enfilar su irreverencia hacia figuras del espectáculo.

“No me interesa la televisión en general; me interesa mi trabajo, lo que hago yo y mi espacio”, afirmó la artista que está por estrenar la obra teatral “Madres, el musical”.

Escribens, por supuesto, no se cree infalible. Y así lo hizo saber al subrayar que ella asume sus responsabilidad si se equivoca. “Un mea culpa lo digo al aire. Cuando ha habido un exceso, se pide disculpas como tal. No te hace menos ni más reconocer algo que pasó la línea que siempre trato de mantener. Entre broma y broma se pueden decir verdades y guardar respeto”, indicó.

LA MATERNIDAD, SU PRIMER ÉXITO

Este 7 de marzo, estrenará la obra “Madres, el musical”, donde comparte roles con Gianella Neyra, Érika Villalobos, Rossana Fernández Maldonado y Alexandra Graña.

Allí encarna a una mamá divorciada, amiga cercana de Dani, protagonista de la historia que está embarazada por primera vez. La maternidad como tema sirvió de excusa para que Rebeca Escribens confesara a RPP Noticias cómo se “recurseaba” para poder mantener a su primer hijo, a quien tuvo a los 17 años.

“Primero el maquillaje, luego enseñaba danza en varios colegios. Me iba metiendo en cuanto taller de teatro y danza había. No escatimaba a la hora de tomar cursos. Ni siquiera sabía por qué los tomaba, pero yo sabía que en algún futuro nos iba a servir”, afirmó.

Asimismo, la presentadora consideró que esta etapa definió su primer éxito en la vida. “Yo soy Rebeca Escribens y punto. Tengo éxito desde antes de estar en el bloque ['América Espectáculos'], desde que saqué a mi hijo adelante a los 17 años, desde que formo una familia y tengo 15 años manteniéndola, manejándola. Tengo éxito desde hace mucho tiempo”, aseguró.

Al ser una persona que coloca a la versatilidad como su filosofía de vida, Escribens señaló que siempre quiso ser “actriz de musicales”. Y con “Madres, el musical” cumple este sueño al poder explotar elementos que le fascinan y ponerse a prueba en el canto y el baile.

“Gracias a Dios, Denisse [Dibós] ha confiado en mi talento y en la preparación que he tenido a lo largo de los años”, expresó. Y, en seguida, agregó una enseñanza de vida que le ha dado fructíferos resultados: “trabajando, no hay nada que no se pueda lograr. La gente hoy en día se la lleva fácil. Siempre le digo a mis hijos que lograr la excelencia es a punto de ensayo hasta que te canses”.

MÁS INFORMACIÓN "MADRES, EL MUSICAL"

Fecha: Del 7 de marzo al 3 de mayo. De jueves a sábado, a las 8:30 p.m. Domingos, 7:30 p.m.Lugar: Teatro Mario Vargas Llosa, San Borja.Entradas: Desde S/.30 en Teleticket.

Te sugerimos leer