Mario Hart | Fuente: Instagram

La conductora de "América Espectáculos", Rebeca escribens, se refirió al nuevo tema que lanzará el piloto de autos, Mario Hart, este viernes.

El exchico reality utilizó sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de “Tu llegar”, su nuevo sencillo inspirado en su pequeña hija Lara.

Ante ello, la actriz le envió un mensaje a Hart y recalcó que con esta canción se podrá saber si es que realmente tiene talento para el canto.

“Mario Hart, escúchame, ahora sí vamos a saber o comprobar si cantas o no, porque lo que vas a mostrarnos es una baladita, porque con el reguetón no pasaba nada, hasta Verito puede cantar reguetón”, mencionó la figura de América Tv.

"Mi Marito Hart yo sé que aceptas con mucho cariño la broma, pero sé que me vas a escribir lueguito”, añadió Escribens, fiel a su estilo.

Asimismo, la presentadora de televisión resaltó el gran parecido que tiene su hija Lara con el piloto de autos, por lo que le dijo a Korina Rivadeneira que pierda cuidado.

“Ay, cosita rica. Te voy a contar lo que me decían a mí. ‘Tú no has hecho nada, nada, no se parece a ti’, pero tranquila, ten fe, puede cambiar de todas maneras. Es una cosita bella, su naricita, todo”, expresó.

