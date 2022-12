Rebeca Escribens revela por qué se negó a participar en el Miss Perú. | Fuente: Instagram

Desde que se supo la noticia de que regresaría el Miss Perú, la popular presentadora Rebeca Escribens contó un pasaje de su vida que era desconocido hasta hace unos días sobre el certamen de belleza. La conductora de televisión asegura que le invitaron a participar en el año 96, pero se negó por una razón: su hijo.

La actriz explicó que le propusieron formar parte ya que en el contrato había una cláusula que decía “no tener hijos”, algo considerado inaceptable por la artista:

“Me llamaron para participar en el Miss Perú, en el que ganó Mónica Chacón. Cuando me convocaron, hice un parte de fotos, viajes, me hicieron llegar el contrato y ahí había una cláusula: las participantes no deberán tener novio, no conviviente, no casadas, no hijos”, comentó al programa “Estás en todas”.

De acuerdo con sus declaraciones, acotó que, en esa época, su hijo tenía dos años y ella 19 por lo que no le pareció correcto ese ítem así que decidió no participar: “Yo dije ’no voy a negar a mi hijo, por estar en un concurso ¡ni hablar!’ entonces llegué y alguien me dijo firma no más, no pasa nada y yo dije de ninguna manera”, explicó.

A pesar de que Rebeca Escribens pidió que cambiaran esa cláusula, la organización se negó por lo que decidieron prescindir de su participación en el Miss Perú. Por otro lado, aseguró que nunca fue su sueño solo lo hizo para recorrer el país:

“Jamás soñé con un quinceañero vestida de princesa, jamás me vi entrando a un altar con un vestido blanco como quiere Verito...”, finalizó.

LA CUARENTENA LE AFECTÓ

La popular 'Doña Rebe' no ha sido la excepción a los padecimientos del encierro, cuyo efecto ha mayormente sido en el aspecto emocional y psicológico para muchas personas en el mundo. No ver a nuestros familiares, amistades o compañeros de trabajo puede ser perjudicial para la salud mental.

“Me provocó angustia, miedo”, explicó la conductora Rebeca Escribens tras atravesar la cuarentena obligatoria, y continuar con el aislamiento social en casa. “El Zoom te permite siempre conectarte con tus amistades”, agregó.

