La conductora Rebeca Escribens descartó la posibilidad de volver a convertirse en madre.

Rebeca Escribens no contempla nuevamente ser madre. En una divertida conversación con Verónica Linares, la presentadora aseguró que ya ha experimentado la maternidad y ahora está pensando en otras cosas. Además, confesó que la periodista le propuso embarazarse al mismo tiempo.

Durante la secuencia “Las esferas de la verdad” del programa “Estás en todas”, Rebeca y Verónica hablaron sobre ser madres. Cabe destacar que, recientemente, la periodista anunció que daría la bienvenida a un nuevo bebé. Así es como la conductora de “América Espectáculos” fue consultada si volvería a tener otro hijo.

“La mitad de mi vida y más, he sido mamá”, respondió Escribens ante la posibilidad de volver a ser mamá. “Acá la señora quería que nos embaracemos juntas. Yo le dije ‘quieres que me ensarte’”, agregó sobre el embarazo de Linares.

En este momento de su vida, con 45 años, Rebeca Escribens aseguró estar enfocada en otros objetivos. Por ello, cuando decidió no seguir el consejo de Verónica Linares, el resultado fue solo el embarazo de una de ellas.

“Déjame viajar, déjame estudiar, déjame rascarme de vez en cuando la panza. Entonces, como no le hice caso, se embarazó”, detalló para el programa de América TV. “Yo le dije ‘hasta los 40 años tienes chance'. El otro (sobre su esposo) se la pasa dudando, entonces ya fuiste”, agregó.

VERÓNICA LINARES SOBRE EL EMBARAZO

En ese sentido, Verónica Linares bromeó con la conductora y actriz por su larga respuesta y dijo: “Podría haber dicho no y punto”. Mientras que la periodista, con siete meses de embarazo, admitió sentirse muy bien en esta fase ya muy cercana a dar a luz a su bebé.

“No he parado de trabajar. Yo pensé que a los 43 ya me iba a chocar, pero no he tenido alguna clase de síntomas, felizmente”, expresó la periodista de América TV.

