Armando Tafur, productor de “El artista del año”, zanjó la polémica relacionada a Susan Ochoa, quien hace unas semanas anunció su retiro del reality tras el comentario que Gisela Valcárcel hizo sobre las dos gaviotas que la cantante ganó en el Festival Viña del Mar 2019.

A horas de realizarse la gran final de "El artista del año", el productor de Gisela Valcárcel decidió no dar detalles sobre la penalidad que Susan Ochoa tendría que pagar por abandonar el programa. Como se recuerda, Ochoa reveló que recibió una carta notarial en la que se indicaba que debía pagar una fuerte suma de dinero debido a su decisión.

“Ese tema no lo veo yo. Cuando Susan Ochoa estaba en el programa, tenía obviamente mi producción. Ahorita, no podría hablar del tema. Para mí Susan Ochoa ya no está en el programa y punto, a nivel artista. Para mí es una cosa juzgada, como dicen en Derecho", dijo Armando Tafur a RPP Noticias. "Para mí Susan Ochoa, lo último que hablamos fue la semana siguiente a su salida y se acabó. Para mí no hay nada más, para mí no existe ahorita", agregó.

En entrevista con el programa "Encendidos", Susan Ochoa aseguró no haber pedido ningún privilegio cuando era concursante en el reality conducido por Gisela Valcárcel. Armando Tafur solo dijo: “bueno. Si ella dijo eso, lo respeto”.

Sin embargo, sostuvo que “todos los artistas siempre van a pedir algo especia. Siempre ha venido alguno con cierto engreimiento".

LA RIVALIDAD CON "EL VALOR DE LA VERDAD"

El productor de “El artista del año” también se refirió a la batalla por el ráting que libra cada sábado con “El valor de la verdad”, donde figuras de la televisión se presentan para contar distintos pasajes de su vida personal en la que también involucran a otras personas famosas.

“Nosotros tenemos batallas cada semana, pero no por la preferencia, sino por dar lo mejor al público. Igual siempre voy a respetar la competencia, así sea de Beto Ortiz hasta Paco Bazán […] Nosotros tenemos bastante cuota de entretenimiento, humor, variedad”, comentó.

LO QUE SIGUE: “REINAS DEL SHOW”

Tras varias semanas “El artista del año” llega a su gran final y, al terminar, será reemplazado por “Las Reinas del Show”, un formato de baile que comenzará el sábado 6 de julio.

“Es una competencia muy linda. Va a tener un diferencial con respecto a otros 'realities', porque serán siete mujeres que lucharán por sus sueños, desarrollando temas que se les propongan, además de retos, y el baile para que se conviertan en reinas.

