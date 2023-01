Pold Gastelo | Fuente: Instagram

El actor Pold Gastelo superó el nuevo coronavirus y contó lo vivido durante su lucha contra esta pandemia que golpea el Perú y el mundo.

El intérprete señaló que antes no creía en las casualidades, pero con esta experiencia se dio cuenta que pasaron varias cosas que terminaron salvándole la vida.

"Yo no estaba en mi casa, estaba en casa de mi hermano y tenía un inquilino venezolano. Un día antes lo llamé y le pedí que venga al día siguiente a las 8 a.m., si no le digo nada a él, nadie hubiera venido", reveló en "América Hoy".

"Me acuerdo básicamente cuando me están llevando a un taxi. Nadie me quería llevar. Me veían tan mal que no querían cargar con este bulto (...) Otro taxista me reconoce y dice: 'yo le he hecho taxi antes', y me llevó al hospital", añadió Gastelo.

El reconocido artista también destacó la labor de su hermana menor, pues fue ella quien veló por él y sus otros dos hermanos que también se contagiaron del nuevo coronavirus.

"Mi hermana, quien es nuestra heroína, llama a 'Del Barrio producciones', que es mi casa de trabajo hace siete años, y ella me cuenta que Michelle Alexander se demora minutos en gestionar una ambulancia", dijo Pold Gastelo, quien calificó a ambas de "ángeles".

Pold Gastelo también dio detalles de los momentos que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "Prácticamente te inducen a un coma, creo que he tenido alucinaciones, ha sido una semana que he entrado a una órbita. Pierdes facultades, no podía hablar, no podía escribir, era frustrante", precisó.

No obstante, el intérprete peruano consideró que, al salir de UCI, fue motivador ver las muestras de afecto de tanta gente, lo cual aseguró que fue su empuje para superar la COVID-19.

"Quiero agradecer, pero no solo a mis amigos, a mis compañeros que quiero tanto, sino, incluso, a gente que yo no conozco, la verdad, estoy muy agradecido. Yo creo que el cariño y las oraciones de todos ayudaron muchísimo", recalcó Pold Gastelo. "El amor y el cariño sana", afirmó.

Finalmente, el actor expresó su admiración y agradecimiento a los médicos y las enfermeras que están en la primera línea de batalla contra esta enfermedad.

Te sugerimos leer