Pierina Carcelén protagoniza la telenovela 'Mi vida sin ti'. | Fuente: Instagram | Pierina Carcelén

Pierina Carcelén regresó a la televisión con la novela “Mi vida sin ti” donde comparte roles protagónicos con el español David Villanueva. Como se recuerda, cinco años atrás también interpretaron a una pareja en "Amor de madre".

La artista comentó cómo ha sido retomar un romance, en pantalla, al lado de su colega: “Se me da un clic en este romance de pantalla, ahora nos acercamos desde la madurez o la experiencia que ambos hemos ido ganando”.

Por la pandemia, el elenco de "Mi vida sin ti" ha debido confinarse en un hotel hasta que acaben las grabaciones. Esta medida se da para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.

Pierina Carcelén indicó que se adaptó a este nuevo estilo de trabajo para llevar entretenimiento al público: “Aunque de lejos las condiciones son algo complejas, para mí son ideales”, aseguró al diario Correo.

Por otro lado, la actriz ha cambiado su alimentación y ha comenzado a practicar meditación ya que le ha ayudado a sanar su alma.

NUEVAS RUTINAS

Debido a este tipo de actividades, pensó que no sería bien recibida por el equipo de producción. Por el contrario, la acogieron bien y ella explicó la importancia de su nuevo estilo de vida.

“Yo soy vegetariana. Hace muchos años no compro plástico, tengo una rutina de meditación, hago yoga -son pilares importantes para mí- no quería perder eso. Y todo ha sido integrado, me siento súper a gusto”, comentó.

Por la pandemia, Pierina Carcelén mostró su tristeza por las familias que han perdido a un ser querido y agradeció a Dios que en su casa todos estén con salud:

“Gracias a Dios, no hubo ningún caso (en mi familia), y creo que es una suerte. Desde el día uno y en general yo no veo noticias, siento que a veces podemos caer en la energía del miedo, que es una vibración que nos baja las defensas”, dijo la artista de "Mi vida sin ti".

