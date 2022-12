Pedro Suárez-Vértiz se pronunció sobre la infidelidad y la llamó un 'terrible falla de fábrica'. | Fuente: Facebook

Suele decirse que sexo, política y religión son temas de los que no debería hablarse, pero no es así para el cantante de rock peruano Pedro Suárez-Vértiz. Esta vez, el ex exlíder de Arena Hash reflexionó sobre la infidelidad en sus redes sociales.

A propósito del reciente ‘ampay’ al futbolista Pedro Gallese, quien fue captado por la prensa saliendo de un hotel con otra mujer que no era su esposa, el músico de 50 años señaló que la infidelidad es una “terrible falla de fábrica”.

“Los hombres y mujeres somos buenos, pero esa terrible falla de fábrica llamada ‘debilidad por el sexo puesto’ nos vuelve brutos, malos y destructivos. Para colmo con lo que más amamos: nuestro hogar”, dijo el cantante en su cuenta de Facebook.

Asimismo, aunque subrayó que su publicación no buscaba referirse a la situación que vive actualmente el seleccionado nacional, saludó el pronunciamiento de Claudia Díaz, su esposa, quien comunicó a la prensa su decisión de separarse del arquero peruano.

En su mensaje, Pedro Suárez-Vértiz no dudó en citar a la Biblia en su búsqueda por encontrar una explicación a la infidelidad (“nuestra errónea naturaleza”, la llama), pese a que asegura que nunca dio con una respuesta.

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 15-19”, citó.

PUBLICACIONES POLÉMICAS

Como se recuerda, no es la primera vez que Pedro Suárez-Vértiz vierte sus opiniones sobre temas que resultan polémicos. Sexo, religión y política son los tópicos que el cantante de “Mi auto era una rana” aborda con cierta frecuencia.

Así, recientemente, trascendió sus declaraciones sobre el sexo, al señalar que "solo sirve para traer viditas al mundo". "El resto es charlatanería, convincente pero mentirosa. Tarde o temprano embarazas. El sexo nunca más fue un hobby para mí", manifestó en su publicación.

Por otro lado, también se refirió al machismo, cuando destacó que existe uno “bueno" y otro "malo”, donde el primero corresponde con “pagar la cuenta cuando sales con una chica, abrirle la puerta del carro”, entre otros actos, mientras el segundo es “agredir física, verbal o psicológicamente”.

Asimismo, en otras declaraciones, se comparó con el actor Mark Ruffalo —“El hombre sí que era un Arena Hash”, dijo en su momento—, y advirtió, en medio de la coyuntura del cierre del Congreso, “ni la disolución pudo opacar mi musical”, en referencia a “Cuéntame”, musical realizado en el Parque de la Exposición el pasado 29 de septiembre.

Te sugerimos leer