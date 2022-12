Pedro Suárez Vértiz agradeció a Jaime Bayly vía Instagram. | Fuente: Captura

El cantautor peruano Pedro Suárez Vértiz compartió el video de una entrevista que le realizó Jaime Bayly, cuando conducía el programa "Francotirador" en Latina.

La conversación de los personajes trató sobre la muerte de los padres de ambos y cómo esto impactó en la vida de cada uno. Con esto, Suárez Vértiz resaltó la labor de Bayly.

Para el intérprete de "Cuando pienses en volver", el periodista fue el primero que sacó a la luz su personalidad y el talento que tenía para desenvolverse al hablar.

"Mis limitaciones físicas actuales no han mellado la fluidez de mi personalidad, gracias a los dispositivos táctiles como el celular. Pero no poder charlar con Jaime Bayly en televisión, sí es una gran pérdida para mí", dijo en su publicación.

"Éramos un excelente match mediático cuando nos juntábamos. Las calles literalmente se quedaban vacías. Le debo mucho a Jaime, porque él fue el primero que supo explotar mi personalidad, más allá de lo musical. Simplemente gracias a Bayly, siento que Uds me quieren tanto", añadió Pedro Suárez Vértiz.

SOBRE RAÚL ROMERO

Hace unas semanas, Pedro Suárez Vértiz destacó los logros que Raúl Romero ha obtenido en pleno confinamiento y el talento que tiene para hacer reír a las personas.

"Cuando uno es gracioso de nacimiento, todo lo que haga -así sea serio, hará reír a la gente. Ese es el caso de Raúl Romero, estudiante de La Católica y compañero de universidad de grandes amigos míos, como Cucho Peñaloza, Chama Orlandini o Calín Ramirez", señaló.

"Raúl los hacía llorar de risa todos los días. No es casualidad entonces que ‘Mick Llaga’, como le decían, haya logrado 3 videos virales en esta cuarentena. Primero fue ‘Quédate en casa, no seas babosón’ (su versión de Cuando pienses en volver), luego su homenaje a nuestros héroes de la cuarentena con ‘Gracias’, y ahora este último video, que sí me pasó de vueltas por completo", expresó el intérprete de "Lo olvidé".

Te sugerimos leer