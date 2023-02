Pedro Suárez Vértiz recuerda momento inolvidable con 'Libido'. | Fuente: Composición

Pedro Suárez Vértiz sigue recordando los mejores momentos que pasó en sus mejores épocas como rockero peruano. Esta vez, quiso comentar con sus seguidores sobre el gran momento que vivió cuando se presentó en el concierto de ‘Libido’.

“Esa noche fue mágica. Zeta Bossio de Soda Stereo y yo, fuimos los invitados a un impresionante concierto de la banda Libido. No recuerdo exactamente qué celebraban, pero fue a todo dar”, comienza escribiendo el intérprete de “Globos en el cielo”.

El artista aseguró que la agrupación le pidió que cantara uno de sus mejores temas para abrir la presentación: “Libido, muy generosos ellos, me dieron su mejor canción: “Sed”, para que yo la interprete. La banda hizo un preámbulo de guitarras antes que yo surja en escena, para que mi aparición sea más impactante”.

Pedro Suárez Vértiz comenta que se emocionó mucho en ese momento: “En el audio del video se escucha claramente el momento en que la gente me ve y grita. Me emocioné muchísimo y hasta hoy no olvido ese gran gesto anfitrión de la banda. Salí con guitarra y armónica e interpreté la canción a contrarritmo. Con un fraseo muy diferente”.

“Tanto así, que Jeffrey el baterista, dijo en la prueba de sonido “Qué bacán, Pedro la canta como negro”. La verdad, nunca he sido muy consciente de como canto, pero entiendo que tengo unos tiempos vocales distintos y le quedaron bien a la canción”, se lee en la descripción. “No hay registro completo en video de ese momento, pero las pocas tomas que existen están incluidas en este video”.

Por último, Pedro Suárez Vértiz agradeció a ‘Libido’ por hacerle vivir es gran momento: “Gracias Libido por haberme hecho partícipe aquella inolvidable noche, del escribir juntos, una de las páginas más lindas y sinceras, de la historia del rock peruano”.

