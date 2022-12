Pedro Suárez Vértiz sorprendió con una nueva publicación en la que habla de los hombres y mujeres. | Fuente: Instagram

Pedro Suárez Vértiz suele usar sus redes sociales para compartir sus opiniones, sin embargo, muchas veces provoca polémica entre el público que lo sigue.

Esta vez, el intérprete peruano escribió sobre la importancia de que el hombre separe el ámbito familiar y profesional, siempre dando prioridad a los suyos.

"He domado mis ansias de solo pensar en el éxito profesional, hoy más que nunca por mi discapacidad, porque he visto gente muy famosa y millonaria, que no tienen familia sólida", señaló. "Esto es debido a que la gente obsesionada con el éxito, prioriza su agenda de trabajo sobre su agenda familiar", acotó Suárez Vértiz.

Asimismo, consideró que para los hombres esta decisión es más difícil que para las mujeres, ya que las féminas son más talentosas.

"Es complicado vivir en familia para muchos. Vivir cediendo es la clave y eso no es nada fácil. La economía y darle la correcta atención a los tuyos es difícil. Sobretodo para nosotros los hombres", escribió. "Las mujeres son más talentosas para ello. Por eso hay más malos padres que malas madres", añadió.

En ese sentido, Pedro Suárez Vértiz aseguró que los divorcios no se dan en su mayoría por infidelidades, sino por el egoísmo de los hombres y porque a las mujeres no les gustan los malos sentimientos.

"Tambien es un hecho que la mayoría de divorcios que conozco, no son por infidelidad, vicios o vagancia del esposo, sino por tacañerías, insensibilidades o egoísmos de él", expresó.

"A la mujer no le gusta el hombre de malos sentimientos, así ella los tenga. Las mujeres gustan de hombres nobles, vengan como vengan. Los criticarán toda la vida por sus defectos, pero nunca los dejaran de amar. Hombre no generoso, hombre que se queda solo", concluyó Pedro Suárez Vértiz.

