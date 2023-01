Billboard incluye a 'Los globos del cielo' de Pedro Suárez-Vértiz en la lista de 25 obras maestras del rock en español. | Fuente: Facebook

Después de ser considerado dentro de la lista de 25 obras maestras del rock por la revista Billboard, Pedro Suárez-Vértiz no pudo ocultar su emoción ya que su canción “Los globos del cielo” se encuentra junto a grandes temas como “Tren al sur” de Los Prisioneros y “Maldito duende” de Héroes del Silencio.

El cantante peruano aseguró sentirse feliz tras este nombramiento y aseguró que “el rock no va a morir nunca”, al contrario, es uno de los géneros que sigue vigente así pasen los años. Además, agregó que eso no sucede con otros ritmos:

“El rock tiene esas cosas. Es simplemente inmortal. No ocurre lo mismo con los géneros romántico y tropical. Pues en esos estilos, si no tienes un número 1 actual, no existes. No puedes dar conciertos ni sonar en los medios”, se lee en el mensaje.

El artista defendió al género que le hizo tener tantas alegrías y nombró a la emblemática banda británica como ejemplo: “En cambio, si haces rock así no tengas un éxito hace 40 años, como los Rolling Stones, tu repertorio nunca dejará de sonar. ¿La razón? Es que el rock es el folclore de la ciudad”, concluyó.

En la lista de Billboard aparecen 25 canciones interpretadas por artistas de México, España, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Chile.

PERUANOS DE EXPORTACIÓN

Para Fiestas Patrias, Billboard elaboró una lista de artistas peruanos por conocer entre los que se encontraba Pedro Suárez Vértiz. Así como él, había otros nombres consagrados en la música peruana como Eva Ayllón y Susana Baca.

Pero también se dio espacio a las nuevas voces encabezadas por la salsera Daniela Darcourt, quien grabó con Tito Nieves el tema "Si tú te atreves"; Yahaira Plasencia que está trabajando en nueva música; Leslie Shaw quien lanzó una exitosa colaboración con Thalía y la colombiana Farina; y la ayacuchana Renata Flores Rivera, la reina del trap en quechua.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Hay quien considera a “La regenta” la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote".

Te sugerimos leer