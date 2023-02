Pedro Suárez-Vértiz cambió la letra de su canción “Globos del cielo” y revela el motivo. | Fuente: Facebook de Pedro Suárez -Vértiz

Pedro Suárez-Vértiz suele soprender a sus seguidores con polémicos comentarios en las redes sociales, que o son celebrados o criticados. Hoy, el músico ha saltado nuevamente a la palestra pues ha decidido realizar una modificación en la canción “Los globos del cielo”, uno de sus exitosos temas que fue lanzado hace 23 años. ¿El motivo? el cantante busca evitar malas interpretaciones.

Tras revisar la letra de su popular canción, hubo una frase que llamó su atención, lo que motivó al cantante a comunicar en Facebook que realizaría cambios, pues nunca es tarde para modificar una frase que él hubiera querido decirlo de otra manera y porque “siempre se puede cambiar la historia”.

“Es Increíble cómo una palabra o la ausencia de ella, puede marcar hasta el destino de una persona. Nunca fui más consciente del valor de las palabras, como hoy. Pero nunca es tarde para cambiar una frase que hubiera querido decir de otra manera”, inició Pedro Suárez-Vértiz.

“Revisando mis canciones encontré una línea que quiero cambiar. Porque cuando escribo una canción siempre digo lo que me da la gana, amparándome en que ‘más vale pedir perdón que pedir permiso’”, continuó el cantante en Facebook.

El exjurado de “Los cuatro finalistas” precisó en su comunicado en Facebook que el fragmento: “Y siento que mi intento no tiene impedimento” lo ha cambiado por: “Y siento que mi intento tiene consentimiento” era la frase que quería modificar.

“Quiero que quede claro, y en cada lugar del mundo donde suena mis canciones, que quien calla no otorga. Las palabras importan y siempre se puede cambiar la historia”, finalizó Pedro Suárez-Vértiz, quien recibió mensajes de elogios, ya que algunos asumieron que lo hizo para sumarse a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

MUSICAL DE PEDRO SUÁREZ

Hace unos días, Pedro Suárez-Vértiz reveló que trabajará en su primer musical, el cual estará inspirado en su carrera como cantante, su vida personal y en las experiencias de sus seguidores a través de sus canciones.

“Sé que mis canciones han formado parte de sus vidas. Hoy me encantaría que sus vidas formen parte de mis canciones. Por eso he decidido dirigir mi primer musical, pero no puedo hacerlo solo”, escribió el cantante y reveló querer trabajar con los mejores profesionales de la industria para hacer realidad este proyecto.

Asimismo, el intéprete de "los globos en el cielo" anunció que ya cuenta con la confirmación de Juan Carlos Fisher, Los Productores, Bruno Ascenzo y Vania Masías para realizar el musical.

Te sugerimos leer