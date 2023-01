Pedro Suárez-Vértiz agradeció a trompetista que tocó 'No pensé que era amor'. | Fuente: Facebook | Pedro Suárez-Vértiz

“Tu talento alegra mi vida”, escribió Pedro Suárez Vértiz a un trompetista que tocó “No pensé que era amor”, uno de sus temas más conocidos. El cantante peruano elogió al joven que se paró en una calle para impresionar a los vecinos de la zona, pero quien terminó por sentirse más que feliz, fue el mismo rockero.

“Todos los días al mediodía se para este trompetista en mi calle, y toca todos los clásicos románticos hispanoamericanos. Les salen lindos pues tiene mucho sentimiento”, comienza su publicación el exintegrante de ‘Arena Hash’.

Además, confesó que se siente “honrado” por su talento ya que, al haber un gran número de artistas y canciones de las cuales puede tocar, decidió hacer una de su repertorio. A pesar de que el joven no sabía dónde vive PSV, el cantante aseguró que lo ve todos los días por la ventana:

“Este video fue grabado a unas cuantas casas de mi casa para mantener mi privacidad”, comenta Pedro Suárez Vértiz quien desapareció de los medios luego de que le detectaran una enfermedad degenerativa.

Sin embargo, no dudó en agradecerle por rendirle homenaje en vida y por hacer lo que él ya no puede: música. “No hay nada que me diferencie de este músico. Solo que los dados rodaron distinto en mi vida. Pero hoy, él puede salir a tocar y yo ya no puedo”, sostiene en su mensaje.

"Una vez más compruebo que todos en esta vida, venimos a aprender una misma lección: la igualdad. Felicitaciones, muchacho lindo, porque tu talento alegra mi vida”, concluye su publicación.

SU ANÉCDOTA CON BETO CUEVAS

En una publicación de Instagram, el intérprete de "Sé que todo ha acabado ya" recordó una anécdota que vivió junto al cantante chileno Beto Cuevas. Ellos sorprendieron a un admirador mutuo en el día de su cumpleaños.

"Por esas épocas, un gentil Beto Cuevas mencionaba mi nombre en varias entrevistas internacionales sin conocerme, eso me ayudó bastante y se lo agradecí cantando junto con La Ley en un concierto", señaló.

"Luego y sin avisar, le dimos la sorpresa a un amigo suyo que vivía en Barranco, admirador de ambos, visitándolo en su fiesta de cumpleaños. Los invitados simplemente enmudecieron", concluyó Pedro Suárez Vértiz.

