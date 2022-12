Ethel Pozo se pronunció sobre las disculpas públicas de Pedro Gallese e hizo un llamado a la reconciliación entre él y su esposa. | Fuente: Composición

El arquero Pedro Gallese se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser captado saliendo de un hotel con una mujer que no era Claudia Díaz, su esposa. Tras el escándalo, el seleccionado nacional pidió disculpas públicas a través de sus redes y también frente a cámaras.

“Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones. Sé que tuve un error muy grande y te pido una oportunidad para recuperar tu confianza y recuperar a mi familia”, sostuvo el pasado domingo, tras la última victoria de Alianza Lima ante Sporting Cristal.

Al respecto, Ethel Pozo, conductora de "El show después del show" e hija de Gisela Valcárcel, expresó su indignación, en un primer momento, pues “hay una familia de por medio y hay este ampay terrible”. Sin embargo, tras las últimas declaraciones de Gallese se mostró a favor de una reconciliación entre la pareja.

“Para mí, él como esposo cometió un error, tenía un compromiso, pero ellos se casaron, y como dicen: en la salud y en la enfermedad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no los separe algún obstáculo”, aseguró la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, destacó que ella no está dispuesta a apoyar mentiras y, si fuese la esposa del guardameta, lo perdonaría al considerar la estabilidad de su familia. “A mí me molestan los mentirosos, pero si él me lo dice así, si yo fuera Claudia, yo sí lo perdonaría. Como mujer salvaría mi hogar”, puntualizó.

PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

Quien también se pronunció sobre el caso de Pedro Gallese fue el cantante Pedro Suárez-Vértiz. Aunque, más allá del seleccionado nacional, el mensaje del exlíder de Arena Hash fue una reflexión sobre la infidelidad.

“Los hombres y mujeres somos buenos, pero esa terrible falla de fábrica llamada ‘debilidad por el sexo puesto’ nos vuelve brutos, malos y destructivos. Para colmo con lo que más amamos: nuestro hogar”, dijo el cantante en su cuenta de Facebook.

Asimismo, aunque subrayó que su publicación no buscaba referirse a la situación que vive actualmente el seleccionado nacional, saludó el pronunciamiento de Claudia Díaz, su esposa, quien comunicó a la prensa su decisión de separarse del arquero peruano.

En su mensaje, Pedro Suárez-Vértiz no dudó en citar a la Biblia en su búsqueda por encontrar una explicación a la infidelidad (“nuestra errónea naturaleza”, la llama), pese a que asegura que nunca dio con una respuesta.

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 15-19”, citó.

Te sugerimos leer