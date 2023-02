La exmodelo Patty Wong se sinceró sobre su niñez en extrema pobreza ante la crisis actual por la COVID-19. | Fuente: Instagram

Patty Wong aseguró que no teme contar su verdad sobre las etapas más difíciles de su vida, luego de ver la situación de muchos trabajadores de su restaurante chifa ante la pandemia de COVID-19. La empatía de la exmodelo peruana se debe a que vio sufrir a sus padres las mismas dificultades económicas.

“Este renacer se lo dedico a mi madre porque no he visto mujer más valiente, más guerrera que ella, y por eso yo soy así, es el legado que ella me dejó, y espero estar a la altura de la hija que ella se merece. Hoy no tengo miedo de mostrar mis cicatrices y mi parte vulnerable, al contrario, son heridas de guerra que, si inspiran a otras personas, valen la pena”, dijo la empresaria en conversación con América Hoy.

Con la reapertura de su restaurante chifa, Patty Wong conversó sobre su responsabilidad social al no dejar desamparados a sus empleados en tiempos de pandemia. Como se recuerda, muchos peruanos han perdido sus trabajos al verse imposibilitados de realizar sus actividades de manera remota.

“Todo lo que hago hoy no es para que me tengan pena o para que me den una medalla, o para que me den un cargo político, porque no lo quiero, lo hago porque sé que estamos pasando por un momento muy difícil en donde mucha gente se quiere rendir, y no deben rendirse”, expresó Wong luego de que su decisión fuera muy comentada en las redes sociales.

SOBRE LA COVID-19

En un contexto tan complicado, la exmodelo de “R con Erre” aseguró que esta pandemia tiene las características con una guerra, y en esta misma, debemos reunir las fuerzas para batallar contra el enemigo, la COVID-19. Sin embargo, considera que lo crítico también es la desigualdad tan presente en el Perú.

“No nos podemos comparar con países como Europa, porque acá hay mucha desigualdad, existe mucha pobreza, y eso hace que mucha gente no tenga las mismas condiciones para cuidarse”, comentó Patty Wong, quien ha revelado que vivió su infancia en la pobreza extrema y presenciando el sacrificio de sus padres.

“Yo hago lo mismo que mi madre hizo, ella no me dijo, 'sé fuerte', yo la vi fuerte, ella no me dijo, 'sé trabajadora', yo la vi trabajadora, ella no me dijo, 'sé honesta', yo la vi honesta”, concluyó. “También quiero aclarar con esto que yo no soy parte de ningún grupo, yo no podría ser parte de agrupaciones o bandos que dividan a las personas o generen conflictos, porque estoy convencida de que Dios es unión”.

