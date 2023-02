La empresaria Patty Wong habló sobre algunas etapas en su vida que han aportado a su crecimiento como persona. | Fuente: Instagram

Desde inicios de la pandemia, Patty Wong ha captado la atención de sus seguidores por la capacidad de afrontar la crisis económica que afecta su restaurante chifa, ahora convertido en un servicio de delivery. Por ese motivo, se refirió a las etapas de su vida, así como en los distintos lugares donde ha vivido hasta la actualidad.

La exmodelo de “R con Erre” rechazó tener caretas o poses, ya que siempre se muestra tal como es. Así como cuenta sobre su difícil recorrido de su infancia a la adultez, también reveló que ha vivido en diferentes distritos de Lima, y esas experiencias la han convertido en una “chica de pueblo”.

“Yo soy un libro abierto, sin poses, he vivido en Chaclacayo, San Juan de Lurigancho, Barrios Altos y ahora en Miraflores, soy una chica de pueblo”, dijo Patty Wong a Trome. “Puedo comer en un restaurante de cinco tenedores y disfrutar la comida, pero también me vas a ver en un mercado degustando un lomito saltado, mi choclo con queso y bebiendo mi rico emoliente de carretilla que me encanta”.

Sin embargo, su actitud hacia la vida se debe enteramente a las enseñanzas de sus padres, especialmente su madre al tener una numerosa familia de diez hijos. “Tanto a mi madre como a mis hermanos no les gusta mover eso, yo estoy muy orgullosa de lo que he vivido”, expresó.

Asimismo, Patty Wong confesó que vendía comida cuando estaba cursando la primaria en el colegio y recibió más de un comentario de burla, pero eso la hizo una mujer fuerte ante las adversidades.

“En el colegio, a los 12 años, también vendía sánguches de pollo y me gané la chapa de ‘ambulante’ sumada a la de ‘cara de plato’, pero para mí todo eso han sido cicatrices de guerra, y si mi historia puede inspirar a otras personas a no rendirse y salir adelante, pues bien”, agregó.

SOBRE SUS MATRIMONIOS

Patty Wong tampoco teme hablar sobre su vida sentimental, pero todavía cree en el amor. En algún futuro, la empresaria peruana considera que llegará un compañero que camine al mismo paso que ella y la tome de la mano. Actualmente, se encuentra soltera, luego de haberse divorciado en dos ocasiones.

“Soy divorciada dos veces y no tengo vergüenza en decirlo, porque el haber tenido vidas que no sané cuando estuve casada no me hizo escoger a la persona adecuada para mí”, contó a Trome. “Tu pareja debe compartir contigo y no suplir el vacío que tienes, yo no podía dar algo que no tenía y a pesar de que no hayan funcionado mis matrimonios, creo en la familia y en el amor”.

