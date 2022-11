Patty Wong denunció de violencia a su expareja | Fuente: Instagram

Luego de que el programa "Magaly Tv: La firme" hiciera pública una denuncia de un extrabajador contra Patty Wong, la empresaria salió a negar dicho suceso y posteriormente indicó que Federico Barone, su expareja, sería quien estaría detrás de dicha difamación.

Wong señaló que su expareja es gerente general de una empresa en la que su extrabajador también laboraba, por lo que aseguró que estaría siendo utilizado para desprestigiarla.

En ese sentido, la exmodelo reveló que Federico Barone tendría motivos para atacarla, debido a que durante varios meses ella lo denunció por violencia física y psicológica.

"Me veo obligada a subir este video en el cual se certifica el maltrató físico que sufrí en el 2018 ya que un programa de muy mala intención tiene este video y deseo subirlo antes que ellos lo pasen. No normalicemos el odio en el mundo ni ensañarse con las personas", escribió en un video en el que explica con detalle la situación.

Asimismo, Federico Barone, por lo que decidió incluir en la publicación una prueba de las agresiones que sufrió por parte de Barone.

“No quiero que generen ráting. Estoy acá gallardamente para contar que he sido de víctima de violencia física y psicológica durante todo este tiempo. El error más grande que pude haber cometido con mi expareja es haberlo dejado”, indicó.

EL ACUSADO

En tanto, Federico Barone utilizó el programa de Magaly Medina para defenderse de la acusación de Patty Wong.

“Voy a empezar una querella en contra de Patty, no puedo aceptar que manche mi honor. Yo la apoyé pagando sus deudas. Y yo soy quien paga el alquiler de la casa donde vive con mis hijas y el colegio. También me hice cargo de su padre cuando estaba enfermo. Te voy a presentar las pruebas para que veas quien es verdaderamente el agraviado, que es mi persona”, expresó.

“Estoy sorprendido y me parece que no es casual que salgan estas acusaciones porque está tratando de desviar la atención. Son mentiras, calumnias. Yo no quería hablar de Patty, pero me veo obligado a mandar mis descargos”, agregó.

Te sugerimos leer