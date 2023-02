Patty Wong habló sobre incursionar en política. | Fuente: Instagram

La modelo y empresaria Patty Wong hizo noticia durante las últimas semanas al revelarse que, pese a la crisis por la pandemia, ella mantuvo los salarios a todos los trabajadores de sus chifas.

Tras ello, le han recomendado a Patty Wong incursionar en la política, lo cual ha descartado totalmente, pues para ella se puede hacer política desde la posición en la que se encuentra.

"Le tengo respeto a hacer política. Es una carrera en la que previamente ya debes haber cumplido como madre y profesional. La política es un don de servicio. Y en este momento no podría dar mi 100% en un cargo público porque tengo una bebé de dos años, tengo tres hijas, una empresa donde tengo familias que dependen de mí", dijo para Perú 21.

"Desde mi posición yo estoy haciendo política y todos pueden hacer política desde la posición en que están. Cuando mis hijas sean mujeres grandes, adultas, claro que me encantaría –como para morirme en paz– entrar y exterminar a todos los políticos corruptos (estalla en risas)", añadió.

Asimismo, la emprendedora aseguró que para ella sería difícil encajar en un grupo político y consideró que ella buscaría hacer otro tipo de política, la cual iría dirigida a la población, pero desde la autonomía de esta.

"No quiero ningún cargo político porque no sé hacer las cosas a la mitad. Además, siempre he tenido problemas desde niña porque nunca he encajado en un grupo", comentó.

"Cuando desarrollas tu propio criterio y sanas tus heridas, eres un ser nada manipulable, y lo que buscas es desde el amor y no desde la carencia o la necesidad. No se trata de ir por todos los asentamientos humanos regalando dinero, sino se trata de ayudar a que tengan unas mejores condiciones de trabajo, que sean personas con criterio propio, que tengan autonomía", recalcó Patty Wong.

