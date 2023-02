La exmodelo Patty Wong aseguró no estar detrás de un cargo público, después de señalar la crisis provocada por la pandemia. | Fuente: Instagram

Patty Wong reafirma que no tiene interés en tener un cargo público, después de demostrar la empatía a sus trabajadores de su restaurante chifa. La empresaria peruana ha hablado sobre la crisis económica por la pandemia de COVID-19, y por ello, recordó la dura niñez que atravesó cuando su familia experimentó la pobreza extrema.

“Salí del restaurante, porque vi que llegaban los mensajes. Me puse a un costado, me senté y encima escuchaba a gente que decía que quería postular a un cargo público”, dijo en una entrevista con el programa Punto Final. “No deseo, déjenme tranquila con mis chifas y con mis hijas”.

Sin embargo, la exmodelo de “R con Erre” quiso enviar un mensaje a todas las empresas peruanas que se encuentran en la posibilidad de ofrecer trabajo a las personas desempleadas en nuestro país.

“Hay tantas empresas que tienen mayores utilidades, donde podrían contratar estas movilidades escolares que han quedado varadas. Hay tanta gente que podría seguir ayudando, porque es un momento muy difícil y mucho más difícil de que lo que mucha gente cree”, expresó Patty Wong.

LE SOLICITAN TRABAJO

En ese sentido, Patty Wong negó que estuviera buscando publicidad para su restaurante chifa, el cual ha recibido mayor exposición durante la última semana. Su negocio tiene 17 años, y siempre ha vendido bien, pero tuvo que cerrar su local que vendía 2 millones al año para “hacer las cosas bien”.

“La cantidad de gente que me escribe para pedirme trabajo. Serán unas 300 a 400 personas, totalmente depresiva porque están quebrando”, contó entre lágrimas sobre la demanda de trabajo en tiempos de pandemia. “Esto si no lo hacemos en unidad no salimos. De verdad que es muy difícil el momento que estamos pasando. No somos un país europeo (…) Desde tu comodidad, es muy fácil criticar”.

