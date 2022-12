Patty Wong fue asaltada en su auto mientras se dirigía a su casa en La Encantada. | Fuente: Instagram

La recordada modelo de “R con ERRE”, Patty Wong, denunció que sufrió un asalto cerca a la estación Matelini del Metropolitano, en el distrito de Chorrillos, mientras estaba en su auto.

En declaraciones para el diario Ojo, la empresaria relató que los delincuentes estaban en una moto lineal, ellos aprovecharon la congestión vehicular para amenazarla y así quitarle sus pertenencias:

“Me han seguido, han esperado a que me ponga en el tráfico. Me han apuntado en la luna con el revólver, le di mi Iphone 11, peor me seguía apuntando, diciendo que dé la plata. Comencé a buscar y me decía dame la plata, yo estaba preocupada porque no tenía efectivo solo tarjetas. Pensé que tiraría un balazo y solo atiné a decirle que mi cartera costaba 1000 dólares”.

Patty Wong precisó que el asalto ocurrió el 13 de febrero mientras se dirigía a su casa en La Encantada: “Los demás conductores no pudieron hacer nada. Esto le pasa a todo el mundo, ya teníamos suficiente con la delincuencia. Tenía un arma apuntándome en la cabeza”.

La modelo ya ha puesto la denuncia en la Fiscalía y espera que con las cámaras de seguridad del lugar puedan dar con los delincuentes: “Estamos con un problema social fuerte que el Gobierno no puede controlar. A un amigo también lo han asaltado de la misma manera”.

Su cadena de chifas “Patty Wong” también ha sufrido asaltos, sin embargo, gracias a las cámaras, los policías pudieron atrapar a los malhechores. Los delincuentes han atacado sus locales de Tomás Valle y Los Olivos.

