Después de siete años de soltería, Patricia Portocarrero, conocida por sus papeles en “A los 40” y “El santo convento”, empezó una relación con el consultor Fabrizio Lava. Ella decidió hacer pública su relación, recientemente en su Instagram, al compartir una fotografía de ambos.

Durante su visita al programa “Encendidos” de RPP Noticias, la actriz contó los entretelones del romance. “Tenemos un año juntos y entonces nos fuimos de viaje [a Cancún]. Como soy activa en Instagram, no voy a estar grabándome sola y lo incluí a él”, dijo en alusión a la imagen publicada en su red social.

"Celebrando el amor. A mis 46 años puedo decir que estoy muy enamorada. ¡Sí se puede!", fue la leyenda que escribió Patricia Portocarrero en Instagram.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La exintegrante de “El santo convento” afirmó que se mantuvo soltera durante varios años, situación que no le generó ninguna molestia, pero extrañó a varios de sus conocidos. “Yo he estado siete años sola y he sido absolutamente feliz. Nadie me creía cuando yo decía que estaba sola y soy feliz, muy feliz. Entonces siempre me decían por qué hablaba así, de repente estaba resentida. Pero no, estaba muy feliz”, recalcó al respecto.

Durante ese lapso, Patricia Portocarrero aseguró haberse dedicado al cuidado de su hijo de 7 años. Sin embargo, se reencontró con Fabrizio Lava cuando ella dictaba clases en una escuela. “Yo lo conozco muchos años después, a través de unas clases que yo daba en un colegio. Nunca supe que era de mi colegio hasta que me lo reencuentro”, relató.

Así, paso a paso, Lava ha pasado a ser parte de su vida y también de la de su hijo, a quien se lo presentó primero como un amigo y, más adelante, como su actual pareja. “Cuidé mucho ese proceso hasta que él [su hijo] ya lo aceptó”, agregó.

PROYECTOS

Actualmente, Patricia Portocarrero, que será parte del elenco de "Locos de amor 3", se encuentra enfocada en su unipersonal “¡Es lo que hay!”, dirigido por Diego Lombardi, que se presentará en el Teatro La Plaza durante cuatro fechas en noviembre. Se trata de un espectáculo teatral en el que interpreta a siete personajes distintos y trata temas como el amor. Las entradas están disponibles en Teleticket.

