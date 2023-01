Pamela Franco sorprendió al revelar recientemente que le gustaría tener un bebé con Christian Domínguez. | Fuente: Composición

El pasado 20 de noviembre, Christian Domínguez estuvo en el programa "En boca de todos" y señaló que ya no siente nada por su expareja Isabel Acevedo con quien tenía una relación de tres años. “Es parte de mi pasado, ya no siento nada por ella… Se acabó el amor”, dijo entonces.

Así, de un tiempo a esta parte, la relación del cantante de cumbia con Pamela Franco se ha ido consolidando, al punto de que entonces el líder de Gran Orquesta Internacional señaló: “Me estoy enamorando de Pamela Franco (…) Ahora mi presente es Pamela y espero que lleguemos a buen puerto”.

No es gratuito, por eso, que ambos hagan planes a futuro. Así lo dejó entrever la misma Pamela Franco, quien visitó recién el programa “El show después del show” y aseguró que sí desearía tener un hijo con Christian Domínguez

VISITAS A LA CLÍNICA

Tras los rumores de que Pamela Franco se encuentre embarazada, la cantante descartó esta versión en el mencionado espacio y aseguró que su visita a una clínica local, en los últimos días, obedeció a un problema de gastritis.

“Todo este fin de semana ha sido muy feíto, porque me han detectado gastritis. (Fui a la clínica) dos veces. Estoy haciendo análisis, la pasé fatal. Christian ha estado en todo momento conmigo”, dijo la cantante.

Sin embargo, luego de que los conductores del programa insistieron en consultar si se hallaba en estado de gestación, Franco aseguró que sí le gustaría tener un hijo con Christian Domínguez, aunque añadió que es un tema que requiere conversarse.

“No pega. Sí me gustaría (tener un bebé con Christian Domínguez), pero es algo que se tiene que hablar dos personas”, manifestó la intérprete de Alma Bella. Asimismo, indicó, en relación a su romance con Domínguez, que entre los dos “ha crecido un sentimiento muy bonito… y todo lo que hago me nace”.

