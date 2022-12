Paloma Fiuza calificó como una experiencia turbia su matrimonio con Jenko del Río. | Fuente: Instagram

Paloma Fiuza recordó su matrimonio con Jenko del Río. La chica reality no dudó en mostrarse arrepentida por este compromiso que solo duró dos años. Según ella, fue "una experiencia un poco turbia".

"[Me arrepiento] El matri... Me casé muy temprano, fue una experiencia un poco turbia, rara, gané mucha experiencia. Me enseñó mucho, eso fue mejor que universidad, colegio, que todo, fue un aprendizaje", sostuvo en el programa "Estás en todas".

Como se recuerda, Paloma Fiuza y Jenko del Río se casaron en el 2013 en Huaral, cuando ambos formaban parte del reality "Combate". Ella indicó que la experiencia la ayudó a crecer como mujer.

"Ahora soy otra mujer, la experiencia del matrimonio transformó totalmente mi vida. Ahora soy una mujer hecha y derecha. Sé lo que se debe hacer, lo que no, con quién estar o no. Soy una mujer libre", subrayó para terminar cantando "Libre soy" de la película animada "Frozen".

En el set de 'Combate' en 2014, cuando todo era amor entre Jenko del Río y Paloma Fiuza. | Fuente: RPP Noticias

Cuando la pareja se casó, en el 2013, se especuló que tomaron la decisión para evitar la deportación de la brasileña; pero ambos lo negaron. En el 2015, hicieron pública su separación y se formalizó el divorcio. Incluso hubo una ocurrencia policial, pero la exconcursante de "Combate" negó ser víctima de violencia.

NUEVO ROMANCE

Tras su matrimonio con Jenko del Río, Paloma Fiuza sostuvo un romance con Facundo González; pero rompieron en marzo del 2019. Actualmente, sostiene una relación con el empresario Sergio García que ha decidido mantener fuera de las cámaras. Poco se conoce de su nuevo novio, salvo que llevan poco más de un año juntos.

"De mi vida privada no hablo mucho, pero lo que puedo decir es que estoy tranquila, estoy feliz, mi corazón está ocupado", comentó la artista de 36 años. "Hemos decidido no exponer nuestra relación y, la verdad, así nos va muy bien", agregó.

Por el momento, Paloma Fiuza no tiene entre sus planes volver a casarse; pero sí sueña con ser madre. Por ello congelará sus óvulos para tener un hijo más adelante.

