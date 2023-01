Paloma Fiuza congelará sus óvulos para formar una familia más adelante. | Fuente: Difusión

Tal como ha hecho su compañera de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria, Paloma Fiuza planea congelar sus óvulos. La bailarina lleva un año de relación con su actual pareja y confesó que sueña con formar una familia más adelante.

Si bien sigue trabajando en televisión, comentó que por ahora no es buen momento para ser madre, pero sí espera serlo algún día: “Sí he pensado (ser madre), pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante. Por ahora no puedo tener un bebé, me encantaría, así que será más adelante”, recalcó la chica reality.

Además, tomó como ejemplo a Alejandra Baigorria quien tomó esa decisión y agregó que fue “muy maduro de su parte”: “Lo hizo y me parece excelente, vamos a ver qué pasa conmigo”, dijo.

Con respecto ha su relación, Paloma Fiuza recalcó que mantiene en perfil bajo y fuera de las cámaras su noviazgo porque no se quiere exponer:

“Hemos decidido no mostrar nuestra relación en público, pero estamos felices, creo que estoy en una etapa buena en lo profesional y mi corazón está tranquilo, eso es lo más importante”, concluyó.

DEFIENDE A “ESTO ES GUERRA”

La competidora se refirió a su permanencia en el programa EEG y reiteró que ella sí se siente contenta de ser una chica reality.

“Yo empecé bailando, luego hice conducción e hice un poco de telenovela, luego me convertí en una chica reality. A mí me encanta serlo, yo creo que el programa, no solo es de competencia física, es un programa de talento y hay temporadas para todo, por ejemplo, ahora hay circuitos muy largos y debemos tener un entrenamiento previo”, contó.

Por otro lado, Paloma Fiuza aseguró que todos son deportistas y atletas y calificó de “talentosos” a sus compañeros ya que muchos cantan y bailan de manera profesional.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Hay quien considera a “La regenta” la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote".

Te sugerimos leer