Óscar López y Daniela Sarfaty. | Fuente: Instagram

Actualmente, Óscar López Arias, actor y conductor de “Noche de patas”, mantiene una relación estable con la actriz Daniela Sarfaty, con quien se casó en el 2006 y se divorció en el 2013. Ambos disfrutan de una familia muy particular.

A sus 42 años, López Arias tiene tres hijos. El primero Joaquín, de su compromiso de hace 14 años; el segundo Facundo, fruto de su amor con Sarfaty; y el tercero Lorenzo, que tuvo con una amiga gracias a la inseminación artificial.

En entrevista con El Comercio, el actor reveló que el menor de sus hijos fue concebido en un proceso de inseminación artificial, para cumplir el sueño de ser madre de su mejor amiga Natalia, quien es lesbiana.

A Natalia la conoció cuando realizó su primera obra de teatro en los años noventa. Esta le confesó que deseaba convertirse en madre, por lo que el actor -ya con dos hijos- le ofreció su ayuda. Además, Óscar López manifestó que animó a su amiga a aceptar que él fuera el donador de esperma.

“¿Y si te toca un psicópata? Puede ser muy limpio, muy sano, bien controlado, ¿pero si dentro de esos genes hay un psicópata?”, disuadía a Natalia. “Mejor un loco conocido que un psicópata por conocer”, le decía.

La única condición de Óscar López para Natalia era que todo sea transparente y que no hayan secretos para ningún miembro de la familia, incluido el propio Lorenzo. “Yo soy su papá, tiene hermanos. Somos una familia diferente, muy abierta. Ella es gay, tenemos un hijo, ella tiene su pareja y las cosas son así. O sea, no hay nada que ocultar”, expresó el presentador de televisión, quien afirmó que la particular composición de su familia permite que sus hijos crezcan en un hogar de unión y respeto.

Para Óscar, tener una familia particular es una de las cosas que lo hacen feliz y rechaza las creencias conservadoras que consideran la existencia de un único modelo de la familia.

“Las familias son las que se acompañan, las que se quieren, las que tienen apellidos diferentes, las que se cuidan, las que hacen todo para que tú crezcas”, señaló. “La familia no es como te la dibujaron en los cuadros en el virreinato”, agregó.

Además, Óscar aseguró que su pareja, Daniela Sarfati, “está chocha” y que incluso sale a conversar con Natalia. “Se van por ahí a conversar y me dejan a mí”, dijo sonriente el actor, quien comentó que sus hijos están creciendo con un pensamiento positivo y un alma libre.

”Eso es lo que más me gusta, que mis hijos están creciendo rodeados de afecto. Si algo les ha calado mucho es el respeto. No tienen ningún prejuicio”, anotó. “Uno de mis hijos, cuando se enteró sobre su hermano menor me dijo: qué lechero, va a tener dos mamás. Su reflexión máxima fue esa”, recordó Óscar López Arias.