Orlando Fundichely y Karina Rivera mantienen una respetuosa relación, luego de anunciar su divorcio y de que el actor hiciera público que ya tiene una nueva pareja. Así lo demostró Fundichely al opinar de su exesposa.

El actor de “Locos de Amor 3” en conversación con el diario El Popular se refirió al nuevo programa “Todo por amor”, que conducirá la madre de sus hijos junto a Nicola Porcella en Latina.

“En lo personal sé que es una gran profesional y por supuesto le deseo la mejor de las suertes, que sea un gran éxito, como siempre. Ella todo lo que ha hecho en la televisión lo ha hecho bien, así que esta vez no va a ser la excepción”, manifestó.

Asimismo, expresó sus buenos deseos hacia la vida personal de Karina Rivera y deseó que encuentre el amor, aunque dijo que no tiene mucho conocimiento sobre cómo le va en ese aspecto.

“A lo mejor encuentra el amor, no se lo he preguntado, no sé qué pasa con su vida personal, no sé cómo va, pero si es allí (en el programa), bien por ella”, acotó Fundichely, quien luego descartó que él pueda asistir como invitado o participante del espacio de Latina.

“Imagínate yo de participante. No creo que me llamen, o que ella me busque una pareja a mí, prefiero buscármela yo”, sostuvo el actor.

Como se recuerda, después de separarse de Karina Rivera tras más de 15 años de matrimonio, el actor cubano confirmó que volvió a encontrar el amor. "Tengo una pareja", sostuvo anteriormente.

Sin embargo, en la alfombra roja de la avant premiere de “Locos de Amor 3” evitó referirse sobre su nueva relación amorosa y aclaró que el divorcio no fue debido a una infidelidad.

“Estoy contento, no soy una persona de ventilar mis problemas, por eso hace algunos meses se dijo que la razón de mi divorcio había sido una salida, y para nada, esa fue una consecuencia, pasaba por un momento muy malo y quería estar con mi familia, mis amigos, y pasar ese momento, nada más”, precisó el actor.

