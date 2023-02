¿Niño o niña? Korina Rivadeneira y Mario Hart revelan el sexo de su primer bebé | Fuente: Instagram

La modelo venezolana Korina Rivadeneira y su esposo Mario Hart anunciaron hace unos días que se convertirán en padres por primera vez. Desde entonces, la exparticipante de "Esto es guerra" comparte las fotografías de cómo va llevando sus más de cuatro meses de embarazo. El pasado 21 de abril, la pareja decidió compartir con sus seguidores un detalle esperado de esta nueva etapa: el sexo de su primer bebé.

A través de una transmisión en redes sociales, la pareja confirmó que tendrá un hija. "Fue una sorpresa gigante para mí porque Mario ya sospechaba que era niña pero todo apuntaba a que era niño. ¡La felicidad no entra en mi ser! Desde que me hice el test de embarazo dije que sería niña, hasta le compre un bikini de sirenita, pero cuando hicimos la última ecografía me pareció ver dos bolitas y simplemente deduje: 'es niño', entonces me quedé con ganas increíbles de confirmarlo un mes entero creo", escribió en su cuenta de Instagram.

Además, Rivadeneira compartió las opciones de nombres que manejan: "Estos son nuestras opciones de nombres: Alana, Alma, Lara, Luna, Kira".

EL ANUNCIO

Rivadeneira confesó que esperó hasta este 15 de abril para relatar su dulce espera, pues en esta fecha Mario Hart celebra un nuevo cumpleaños. “Ansiaba este día por dos cosas igual de importantes: uno, el cumpleaños del amor de vida, y dos, que dentro de mí crece un ser hermoso hecho con muchísimo amor”, afirmó.

En ese sentido, la exchica reality se mostró agradecida con su pareja por estar junto a ella. “Un año más de vida, mi amor, y este día se hace mucho más especial, porque es un hecho que nuestra familia está creciendo. Y más especial, porque al fin podemos compartirlo con todos ustedes. Estoy llena de puro amor. Gracias esposo mío y gracias Dios mío”, concluyó.

