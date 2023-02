Nicole Pillman aún no cree que sea momento de realizar conciertos presenciales. | Fuente: Instagram

La pandemia ha resultado especialmente dura para aquellos que forman parte de la industria musical. Sin la posibilidad de ofrecer conciertos, algunos incluso se han dedicado a trabajar en otros sectores. A pesar del mal momento que enfrentan, Nicole Pillman no se arrepiente de haber apostado por la música.

Ella es contadora de profesión, pero está decidida a continuar la lucha por el arte. "No hay ningún momento en el que me haya arrepentido de elegir esta carrera [la música]. Ser artista en el Perú me ha enseñado a ser emprendedora", aseguró al diario Correo.

Para ella, el negocio musical no ha girado únicamente alrededor de los conciertos. "Ahora más que nunca sabemos que no podemos guiarnos de un solo ingreso, hay que movernos siempre. Abrir diferentes ramas para poder mantenernos", explicó.

Frente a las nuevas medidas de restricción, Nicole Pillman aún no tiene en mente realizar shows presenciales. Por el contrario, sigue trabajando desde el mundo virtual con presentaciones y clases de canto.

Ella propone otras alternativas para que cantantes y orquestas vuelvan a los escenarios como que los dejen trabajar en restaurantes o casinos. "Se puede cantar alejados de la gente en almuerzos y cenas. En los casinos, también tienen lugares ubicados lejos de los asistentes", indicó.

Su voz hoy suena en el tema principal de la telenovela "Princesas", que se grabó meses atrás. Esto le ha permitido hacerse conocida con otra audiencia. "El hecho de tener un momento en televisión es importante. La respuesta de los chicos que ven la novela, que es una generación mucho menor que la mía, me acerca a otro público", destacó.

Por otro lado, Nicole Pillman anunció que pronto lanzará su nuevo álbum "Renacer" que fue hecho en pandemia a través del crowfunding. Contiene 20 canciones, la mayoría baladas, que publicará en dos partes a través de las plataformas streaming: la primera llegará este mes y la segunda en febrero.

