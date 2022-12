La cantante peruana Nicole Pillman reveló que dio positivo a la prueba de COVID-19. | Fuente: Instagram

Nicole Pillman contó la experiencia de su familia, tras sentir los primeros síntomas del coronavirus desde el pasado 1 de mayo. En conversación con el programa “Encendidos”, de RPP Noticias, la artista peruana aseguró que la atención médica fue primordial para atender los malestares de su esposo Santiago.

“Él tenía neumonía, y le dijeron que siga con el medicamento porque no estaba para hospitalizarse tampoco”, reveló la cantante sobre su pareja, quien también se infectó de la COVID-19. “Subía y bajaba su fiebre todos los días. Tenía dolor corporal. Al día siguiente fue a emergencias”.

En ese sentido, Nicole Pillman destacó la prescripción de medicinas desde el primer día, y buscar ayuda en estos momentos tan complicados. Además, recomendó buscar más de una opinión médica, porque los primeros medicamentos no mejoraron a su esposo, hasta que fue llevado a una tercera clínica.

“Recién al tercer día de emergencia en la tercera clínica le dieron otro medicamento. Eso fue lo que a él le funcionó y lo levantó”, expresó a RPP Noticias. “No esperen a hacer neumonía. No esperen a que estén con las justas que no puedan ni caminar (…) Que le prescriban medicina desde el primer día”.

Pillman comentó que ellos se hicieron la prueba de coronavirus hace cinco días, pero desde el primer día ella sentía que tenía todos los síntomas. “La prueba nos hemos hecho recién el día 14. Santi llamó el primer día y dijeron que iban a llamarnos, y no hubo más comunicación”, añadió. “Mi esposo estaba sin olfato, de todas maneras, tenemos coronavirus”

Cuando la salud se su esposo se agravó, llamaron a la línea del Minsa. “Un doctor respondió ‘por sus síntomas deberían ir a emergencias’”, dijo sobre la atención telefónica por la pandemia de coronavirus, por lo que, fueron inmediatamente a atenderse a la clínica.

LOS CUIDADOS EN CASA

Nicole Pillman piensa que el contagio pudo suceder en el supermercado, o al no usar mascarilla cuando desinfectaban los productos. Sin embargo, lo mejor era actuar en ese momento de la mano de la medicina y una dieta natural. Según comentó en “Encendidos”, la intérprete de 33 años cuidó de su esposo Santiago, quien estuvo aislado en casa.

“Comencé a hacer sopas de kion y ajos, muy concentradas. Una amiga me pasó una receta de licuado de kion, clara de huevo y limón. Dos días lo tomamos en la noche, y también vapores de eucalipto para que mi esposo respire en el cuarto”, refirió, pero todo mientras se medicaban para mitigar los malestares por la COVID-19.

Además, Pillman fue enfática en el cuidado de su esposo en casa, debido a que el uso de mascarilla también fue necesario, durante el desarrollo del coronavirus. “El médico nos recomendó que mi esposo se aisle y use mascarilla en la casa para no aumentar la carga viral”, concluyó.

Te sugerimos leer