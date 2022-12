Yaco Eskenazi afirmó que el criticado comentario de Nicola Porcella es un 'error inocente'. | Fuente: Composición (Instagram - Yaco Eskenazi / Nicola Porcella)

Las últimas semanas, Nicola Porcella protagonizó un escándalo debido a la frase que dijo sobre Karina Rivera en su regreso a la pantalla chica como conductor del programa “Todo por amor”. Al respecto, Yaco Eskenazi afirmó que lo dicho por su excompañero de “Esto es Guerra” habría que tomarlo como un “error inocente”.

Durante una conferencia de prensa, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” aseguró: “Creo que fue un error, yo lo consideraría un error inocente. Hay que considerar que a Nicola le han dado duro por mucho tiempo y, por supuesto, eso le puede jugar en contra y ponerlo nervioso”.

Asimismo, el esposo de Natalie Vértiz añadió que Porcella debería tener más cuidado en adelante. “Yo sí creo que fue un error y hay que estar seguros de lo que se va a decir y tener cuidado, porque dicho por él puede ser tomado de mil maneras. Quizá si lo hubiera dicho otro conductor, hubiera pasado por alto. Que siga para adelante y que le sirva de lección”, expresó.

LA REINCORPORACIÓN DE PORCELLA

El 19 de febrero, en la emisión del tercer programa de “Todo por amor”, Karina Rivera apareció sin la compañía de Nicola Porcella, luego de los duros cuestionamientos por el comentario calificado como machista del exchico reality.

Al día siguiente, sin embargo, Nicola Porcella reapareció en el reality pese a que varios medios de comunicación señalaron que el exchico reality había sido separado definitivamente del programa. El exintegrante de "Esto es Guerra" recibió el respaldo de la producción.

Porcella evitó hablar de su última polémica y solo se refirió al programa en el que estuvo ausente. "Yo he llegado al canal y he sentido unas vibras. Escúchame, yo ayer estuvo un poquito desconectado, hoy día llegué y me dijeron que ha sido un revuelo, que hubo una chica que ha causado una revolución", dijo en alusión a una de las concursantes de "Todo por amor".

Como se recuerda, el conductor de "Todo por amor" dijo en la primera edición del programa la siguiente frase: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

