Nicola Porcella publica nuevo mensaje en su cuenta de Instagram.

Nicola Porcella sorprendió a todos sus seguidores a publicar una reflexión en su cuenta de Instagram en medio de las acusaciones de agresión verbal contra su expareja Angie Arizaga.

"Me caigo, me levanto; me equivoco, aprendo; me han herido, pero estoy vivo. Soy humano, no soy perfecto, pero estoy agradecido", escribió el exchico reality en la mencionada red social.

La publicación ya lleva más de 36 mil likes por parte de sus seguidores, además, acumula miles de comentarios que lo respaldan y le piden que esta vez sí "aprenda de sus errores".

Como se recuerda, hace unas semanas, Nicola Porcella fue captado afuera de una discoteca en Miraflores agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Por este motivo, fue separado de los programas en los que participaba como "Esto es guerra" y "Estás en todas". Además, participó de una nueva edición de "El valor de la verdad", donde reveló su versión de los hechos.

MENSAJE PARA SU HIJO

No han sido semanas tranquilas para el exintegrante de “Esto es Guerra” Nicola Porcella. Luego de que Magaly Medina revelara dos videos en los que se le observa agrediendo verbalmente a su expareja, la modelo Angie Arizaga, al salir de una conocida discoteca en Miraflores.

Tras algunos días del polémico escándalo, la popular ‘negrita’ hizo uso de sus redes sociales para revelar que buscará ayuda profesional y que se retirará temporalmente del programa de concursos “Esto es Guerra”.

"Quiero dejar lo sucedido en el pasado. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta", escribió.

Por su parte, Porcella fue separado definitivamente del reality, quizás por eso decidió anunciar desde sus redes que se tomará un tiempo para despejar su mente y salir del país por una temporada.

Es así que el chico reality ha vuelto a hacer uso de su cuenta de Instagram, esta vez para enviarle un cariñoso (y polémico, debido a su situación) a su pequeño hijo, junto a una fotografía en la que se le observa a ambos muy unidos.

“Desde el día que supe que ibas a venir sabía que iba a tener que luchar día a día por darte lo mejor. Me hice la promesa de hacerte un gran hombre, con valores y que puedas tener todo lo que yo no pude”, escribió Porcella.

Asimismo, el aspirante a actor aseguró que su pequeño hijo le enseña muchas cosas a pesar de su corta edad. “A si tenga mil caídas, por ti me levanto mil y un veces. Te amo emperador”, refirió el chico reality.

