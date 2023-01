Nicola Porcella habla de su paso por 'Esto es Guerra' a medio mexicano. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella estuvo envuelto en una serie de escándalos mientras estaba en “Esto es Guerra”. Si bien ha decidido dejar su pasado atrás, ha tenido que remover un poco de ello para contarle al periodista mexicano Sebastián Reséndiz, cómo fue que tuvo un “comportamiento inmaduro”:

“No lo supe llevar, no lo supe manejar. He tenido malas juntas, eso sí acepto, y he cometido errores producto de mi inmadurez. La fama se te sube hasta que no sabes cómo manejarla”, aseguró el chico reality.

Además, agradeció a quienes, a pesar de todo, le dieron oportunidad de seguir adelante y confiaron en él: “Me he caído, me he levantado. He estado arriba, he estado abajo. Gracias a Dios y las producciones de Perú, a ProTV, a mis productores que siempre creyeron en mí (...) Esto es comenzar de nuevo”, dijo Porcella.

LLEGADA A MÉXICO

Después de hacer un mea culpa, Reséndiz tocó el tema de cómo había llegado a México ya que se volvió polémico su ingreso a “Guerreros 2020”. El chico reality aclaró que su llegada al país azteca fue por vuelo comercial y no humanitario como se especuló:

“La gente decía que yo había salido en un vuelo humanitario, lo cual no es cierto. Sí había vuelos privados para empresarios. Así como yo, había más peruanos que habían pagado sus boletos, que no eran boletos baratos”, confesó.

Por ese motivo, sus agentes se encargaron de demostrar que todo estaba en orden para poder ingresar a México: “Tú les mandas tus papeles y les dices ‘mira, yo tengo esta posibilidad de trabajo, necesito salir’ y verifican que esté todo en orden”, aseguró Nicola Porcella.

Finalmente, el actor fue sorprendido por su hijo Adriano quien le pidió que no vuelva a hacerse daño. Cabe resaltar que se lesionó el brazo tras solo tener dos semanas de debut en “Guerreros 2020”.

“Adriano es todo en mi vida y la razón por la que hago todo. Por la que me levanté de mis caídas (...) A él le explicaba que no era lo que hablaban de mí. Es un niño tan inteligente que me lo preguntaba. Es un genio”, concluyó.

