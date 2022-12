Nicola Porcella asegura que está tratando su depresión y ansiedad. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella contó en un en vivo de Instagram, algunos detalles sobre su diagnóstico y lo que necesita para salir adelante: no solo ayuda médica, sino también el apoyo de sus familiares:

“Yo sufro de Transtorno Límite de la Personalidad, que te genera mucha impulsividad y es uno de los rasgos más marcados de la depresión y ansiedad, y que solo se supera con ayuda”, aseguró.

El exconductor de televisión comenta que llegó un momento en su vida en el que dijo “ya no más” y recién buscó a profesionales de la salud mental para que puedan darle tratamiento.

“Hubo un quiebre en mi vida y dije ‘hasta acá los excesos’... pasé tantas cosas, caí muchas veces, por mi culpa, por mi inmadurez, quería ir tapando huecos, pero al final pisas fondo. Estás abajo y lo único que te queda es subir, pero ya depende de ti y un tratamiento con psiquiatras, psicólogos”, añadió.

Por otro lado, Nicola Porcella confiesa que la televisión fue el mayor causante de estos problemas ya que lo desestabilizó emocionalmente. “Soy consciente que no supe llevar la fama, la vida me cambió de un día para otro y no había madurado lo suficiente, no estaba centrado psicológicamente”, dijo.

Además, volvió a tocar el tema por el cual lo suspendieron del programa “Todo por amor” donde su comentario a Karina Rivera le costó el puesto: “Era una broma interna, nos molestábamos así”, finalizó sin dar mayor detalle.

Esta no es la primera vez que Nicola Porcella habla sobre la depresión y ansiedad que padece. En "El valor de la verdad" del 2019, confesó que sufre de depresión. El 'chico reality' dijo que toma cuatro pastillas al día para sobrellevar esta enfermedad.

"Mi familia sufre mucho por eso. Es la razón por la que vivo con mi mamá, porque no me pueden dejar solo porque saben que me hundo a veces", sostuvo en el programa de Beto Ortiz.

El caso de Nicola Porcella, según él mismo afirma, es clínico. "A mí me diagnosticaron cambios de ánimo muy rápidos... 'borderline'. Con rasgos de otras cosas, ansioso y todo eso. Sufro mucho cuando tengo mis caídas. La depresión no solo es estar triste, a mí me quita las ganas de todo”.

SUSPENDIDO DE "ESTO ES GUERRA"

Nicola Porcella protagonizó el año pasado dos escándalos que lo llevaron a ser suspendido de "Esto es Guerra", primero temporalmente y, más adelante, de manera definitiva.

El primero de ellos fue la denominada "Fiesta del terror" y tuvo lugar en una casa de playa en el balneario de Asia. A dicha celebración asistió Porcella, junto a otros chicos y chicas reality, entre las que resaltaron 'Poly' Ávila y Claudia Meza, quienes después denunciaron haber sido drogadas. El conductor de "Todo por amor" negó haber dopado a la argentina durante una edición de "El valor de la verdad" y afirmó que por esa razón lo suspendieron del reality de América Televisión.

Seis meses después, sin embargo, Nicola volvió a "Esto es Guerra". Pero, seguidamente, fue separado definitivamente del espacio tras un episodio de agresión verbal a su expareja Angie Arizaga. Fue la productora, Mariana Ramírez del Villar, quien anunció su salida. "'Esto es Guerra' es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros", dijo a Trome.

