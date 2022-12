Nicola Porcella le responde a quienes critcan su regreso a la televisión. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella estrena este lunes 17 de febrero un nuevo programa de televisión. Se trata de “Todo por amor”, espacio que conducirá al lado de Karina Rivera. Por primera vez, el exintegrante de "Esto es guerra" le contestó a quienes critican su regreso a la TV.

El exchico reality señaló que se encuentra en una nueva etapa de su vida y que limpiar su imagen es su responsabilidad y no del canal que lo contrató.

“La pelota está en mi cancha. Latina no tiene nada que ver, ellos contrataron al talento, la responsabilidad recae en mis hombros, si Nicola la friega... ya no hay salvación”, dijo a Reporte Semanal.

Asimismo, mencionó que tiene que cuidar su comportamiento dentro y fuera de la pantalla, debido a que en su contrato hay una cláusula sobre ello y, de incumplirla, tendrías que pagar una fuerte suma de dinero.

“La contratación vino con una cláusula súper fuerte, de bastante plata. Tengo que mantener un comportamiento a la altura de un conductor de televisión de un programa que va dirigido a las amas de casa y a niños, que es lo que no entendía”, agregó.

Además, Nicola Porcella recalcó que Latina no le está “limpiando la cara”, tras los escándalos que protagonizó en 2019, y por los que se alejó de la televisión.

“La responsabilidad no es de Latina. Ellos contrataron a la persona que creen que va bien para el programa (…) La responsabilidad de limpiarme y de mostrar al otro Nicola es mía, no tiene nada que ver Latina. Latina no me está limpiando la cara, todo el peso está en mí”, resaltó.

Finalmente, habló de su relación con Angie Arizaga y señaló que no está enamorado de ella y que cuando estuvieron juntos fueron solo “momentos bonitos”.

“Lo pienso mil veces y para mí es no. Yo creo que todavía no me he enamorado. Siempre tuvimos muchas discusiones, muchos problemas. Yo tuve la culpa muchas veces, los dos cometimos muchos errores. Hubo momentos bonitos, pero no fueron largos”, concluyó.

Te sugerimos leer