Claudia Meza se pronunció sobre el regreso de Nicola Porcella a la televisión. | Fuente: Composición

Nicola Porcella regresó a la televisón luego de estar ausente por casi cinco meses tras estar involucrado en la organización de una fiesta donde diversas modelos denunciaron haber sido dopadas.

Precisamente, Claudia Meza, quien fue la reina de Trujillo en Miss Perú en 2018, se pronunció sobre la vuelta a la TV de Nicola Porcella y reveló que se siente indignada por esta decisión.

Nicola Porcella participó en 'El valor de la verdad'. Ahí también habló de Claudia Meza. | Fuente: El Valor de la Verdad

"Esto se veía venir porque esperaron que se calme todo para que otra vez lo metan a su programa, me causa molestia e indignación. En Trujillo me miran mal y me juzgan, en cambio a él lo tratan como un ídolo. La gente no sabe cómo me siento, se me parte el corazón cada vez que una persona me hace comentarios malos", dijo Claudia Meza al diario "Trome".

Asimismo, la modelo precisó en qué estado se encuentra la denuncia que presentó ante Nicola Porcella y los organizadores de la fiesta donde presuntamente fue dopada.

"Yo estuve en Lima hace poco, y específicamente voy por las diligencias de mi denuncia. Yo creo que se hará justicia en el momento indicado, que toda la verdad saldrá a la luz y los responsables serán sancionados", agregó.

