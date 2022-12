El chico 'reality' confirma que regresará al Perú por un breve tiempo. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella anunció que regresará al Perú, aunque por un breve tiempo. El chico reality confirmó que viajará de vuelta a nuestro país para reencontrarse con su familia, luego de culminar la primera temporada de “Guerreros 2020”, programa mexicano en el cual participa desde mediados de junio.

A través de Instagram, el popular modelo fue consultado si se iría de México cuando acabe la primera entrega de “Guerreros 2020”. Al respecto, dio una respuesta afirmativa, pero no se quedará en el Perú por mucho tiempo, ya que regresará al país azteca para continuar trabajando.

“Me voy unos meses a visitar a mi familia. Después de eso, vuelvo recargado”, explicó Porcella en sus historias de la red social que ya no se encuentra disponible para ver. Según indica, tiene planeado pisar suelo peruano para ver a su familia, mas no para quedarse por temas laborales al continuar como participante del reality mexicano.

Nicola Porcella regresará al Perú para reunirse con su familia. | Fuente: Instagram

¿Habrá segunda temporada de “Guerreros 2020”? Hasta el momento, el exconductor de televisión aseguró que no conocía cuál sería el desenlace del espacio juvenil en las pantallas de Televisa. Por lo pronto, Nicola Porcella ha considerado que volverá a México de todas formas, pese a no tener esa seguridad.

“Tengo muchas preguntas si habrá segunda temporada. Todavía no lo sé. Dicen que posiblemente, pero eso les preguntan a nuestras productoras (Magda Rodríguez y Andrea Rodríguez)”, agregó en Instagram.

SU POLÉMICA SALIDA DEL PERÚ

El pasado 13 de junio, Magaly Medina cuestionó la polémica salida de Nicola Porcella de nuestro país en plena cuarentena obligatoria. Así es como tomó un vuelo a México para formar parte de "Guerreros 2020", la versión azteca de "Esto es Guerra".

"Yo me pregunto ¿y cómo va a salir? ¿Volando en una gaviota? ¿Cómo así? ¿Cómo si en estos días solo tenemos vuelos humanitarios?”, dijo durante su programa "Magaly Tv: La firme" en ese entonces. "Nosotros hemos estado consultando a la Cancillería si tenía algo que ver, nos dijeron que no, que eso lo veía la Embajada de México, nos han 'peloteado’".

Por otro lado, la agencia representante de Porcella explicó que el chico reality no había hecho uso de un vuelo humanitario para viajar al extranjero. “Ha viajado en un vuelo particular que él mismo ha cubierto y gestionado, respetando en todo momento los protocolos e indicaciones”, se leía en el comunicado.

Te sugerimos leer