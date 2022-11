Piden disculpas públicas a Nicola Porcella tras acusarlo de agredir a integrante de “Guerreros 2020'. | Fuente: Captura de pantalla | Instagram "Guerreros 2020"

En la última edición de “Guerreros 2020”, se formó una gran discusión luego de que Macky González acusara a Nicola Porcella de haberla agredido mientras se estaban enfrentando los equipos.

Debido a que fue la propia chica reality quien acusó a viva voz al peruano de haberla empujado, los conductores del programa, Tania Rincón y Mauricio Barcelata, no dejaron pasar este momento y exigieron que le pida disculpas.

Porcella negó varias veces haberla tocado, por ese motivo, la producción de “Guerreros 2020” repasó los vídeos una y otra vez, por lo que llegaron a la conclusión de que Macky González mintió.

Rincón ofreció disculpas públicas al actor peruano por haberle acusado injustamente: “Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado (...) No es justo para ti, has venido a este país a buscar una oportunidad a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo”, dijo la presentadora.

A ello, Barcelata también pidió perdón a Nicola Porcella por haber dudado de su palabra: “Vi el video, los tuve juntos y no voy a decir mucho: yo nunca vi contacto, en ninguna de las tomas, en ninguna de las secuencias”.

Asimismo, la producción de “Guerreros 2020” lamentó que se le haya salido de las manos la acusación y aseguraron que Macky González fue quien exageró la situación ya que, en ningún momento, el chico reality se acerca a ella, así que es imposible que la haya tocado.

AFECTADO POR LA SITUACIÓN

Después de este problema, Nicola Porcella se mostró afectado y evitó declarar para el programa: “Yo tengo una familia y no es justo. De verdad no tengo ganas de hablar, me quiero ir”.

Entre lágrimas, el protagonista de “Te volveré a encontrar” pidió regresar al Perú ya que aseguró que nadie tenía que acusarle sin pruebas y peor, “por algo que no he hecho”.

Te sugerimos leer