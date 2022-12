Nicola Porcella se disculpa con Karina Rivera por comentario machista. | Fuente: Captura de pantalla

Nicola Porcella sorprendió al pronunciarse sobre su polémico comentario sobre Karina Rivera en la primera edición de "Todo por amor", programa que ambos conducen en Latina.

El exchico reality mencionó que él no quiso decir tal comentario sobre Karina Rivera y que se considera un fan de la reconocida conductora.

"No fue lo que quise decir. Por eso te quiero volver a pedir disculpas. No fue mi intensión, sabes que te respeto, para mí eres al inmenso (...) Yo quiero que la gente sepa todo el respeto que te tengo y soy tu fan (...) Los nervios también ganan", dijo Nicola Porcella.

La misma Karina Rivera también minimizó el comentario de Nicola Porcella y lo atribuyó a los nervios por el primer programa de "Todo por amor".

"Lo hablamos en privado apenas terminó el programa y nada. Ya estamos listos. Se fue el primer programa, cosas que suceden", dijo la conductora.

¿QUÉ PASÓ CON NICOLA PORCELLA Y KARINA RIVERA?

Este lunes 17 de febrero, Nicola Porcella hizo su debut como presentador televisivo en “Todo por amor”, programa en el que comparte set con Karina Rivera como coconductora. Durante la transmisión, sin embargo, un polémico mensaje del exchico reality desató las críticas en redes sociales.

El hecho ocurrió casi al final del programa, cuando uno de los concursantes se refirió a Karina Rivera al decirle que se encontraba “despampanante”. Porcella, entonces, se acercó al participante y le dijo: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

Seguidamente, Rivera no respondió a estas declaraciones y continuó con el desarrollo del programa. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales hicieron notar su malestar y se sumaron a una ola de críticas dirigidas al exintegrante de “Esto es Guerra”.

