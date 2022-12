Karina Rivera habla sobre el comentario de Nicola Porcella | Fuente: Instagram

En el primer día de su retorno a la televisión, Karina Rivera terminó en el ojo de la tormenta, luego que su compañero de trabajo, el exchico reality Nicola Porcella, provocara indignación con un desatinado comentario durante el programa.

Ante ello, Karina Rivera confesó cómo se sintió tras la frase de Nicola Porcella en el día del debut de su programa “Todo por amor”, transmitido por Latina. “Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso”, aseguró la conductora en “Mujeres al mando”.

“Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, (fue) la adrenalina del primer programa”, expresó Karina Rivera, quien indicó que un inicio no se dio cuenta de la expresión de Nicola Porcella.

“Cómo lo dije en el momento, yo no escuché nada porque hay un montón de bulla… Yo salí de acá (Latina) y él (Nicola Porcella) me dijo: ‘Karina, sé que he dicho una brutalidad y necesito conversar contigo’. Yo no sabía porque me pidió tantas disculpas, estaba afectado… Sí, es una barbaridad, pero me gusta que haya reconocido su error”, añadió.

Además, Karina Rivera evitó confirmar si Nicola Porcella retornará al programa, pues como se recuerda, ella apareció sola en su tercer día de programa, donde anunció que su compañero se “tomará un tiempo para procesar el comentario inapropiado”.

“Obviamente los ojos están puestos sobre él ahorita. Que no vuelva a suceder algo así, Nicola”, dijo Rivera.

¿QUÉ DIJO NICOLA?

Durante la transmisión de su primer programa, Nicola Porcella dijo “acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, luego que uno de los concursantes manifestó que la conductora de televisión se encontraba “despampanante”.

Los usuarios de las redes sociales hicieron notar el malestar de Rivera tras las palabras de su compañero de trabajo y se sumaron a una ola de críticas dirigidas al exintegrante de “Esto es Guerra”.

