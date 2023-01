Karina Rivera habla nuevamente sobre el desatinado comentario de Nicola Porcella. | Fuente: Instagram

Karina Rivera fue portada de muchos medios luego del comentario de Nicola Porcella el programa “Todo por amor” en su primera fecha de emisión que fue en febrero de este año. Como se recuerda, el chico reality dijo la siguiente frase:

“Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, la cual fue duramente criticada en redes sociales.

Después de cinco meses de este hecho, Karina Rivera regresará a la conducción de este programa con un nuevo formato que se llamará “La ruta del amor”. Sin embargo, en una entrevista con Radio Capital, la exanimadora infantil recordó ese momento que pasó junto a Porcella y asegura que “dañó su imagen”:

“Era el primer programa, nadie quiere arruinarse la vida televisivamente y tercero, había mucha bulla interna en el estudio. En el momento que lo dijo, yo prácticamente no llegué a escuchar. Mi cara de asombro fue porque qué estaba diciendo. No había escuchado. Si bien Nicola puso el parche y trato de corregirlo en el instante, ya se había hecho toda una cosa muy grande. Él desde el primer instante se disculpó conmigo, supo que había dicho algo totalmente terrible, que sí lo fue, que dañó mi imagen en su momento”, aseguró.

Cabe resaltar que dicha expresión fue criticada por usuarios de las redes sociales, que hicieron notar el malestar de Rivera al escuchar las palabras de su compañero de trabajo. Asimismo, la exministra de la Mujer, Ana Jara, fue la primera autoridad en pronunciarse al respecto.

La Defensoría del Pueblo condenó las palabras de Nicola Porcella e instó al canal de televisión a rechazar todo tipo de violencia.

“Condenamos expresiones de conductor Nicola Porcella, que reafirman estereotipos negativos hacia las mujeres”, anotó en Twitter. “Por el contrario, a través de sus mensajes, los medios de comunicación deberían mostrar una posición crítica y de rechazo a toda situación que genere violencia de género”, añadió.

